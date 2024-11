宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」のシェイクシリーズ「ドミノシェイク」に、「表参道シェイク エスプレッソ」が期間限定で登場!

ドミノ・ピザオリジナルアイスクリームと北海道産牛乳、エスプレッソソースが使われています☆

ドミノ・ピザ「表参道シェイク エスプレッソ」

販売期間:2024年11月5日(火)〜2025年1月13日(月)

販売店舗:ドミノ・ピザ全店舗

ドミノ・ピザのシェイクシリーズ「ドミノシェイク」に、「表参道シェイク エスプレッソ」が、期間限定で登場!

2024年7月16日から7月21日にオープンし、“ドミノ・ピザなのにシェイク専門店!? ”と話題になった「ドミノシェイク」だけを取り扱うシェイク専門店「Domino’s Shake Stand​ OMOTESANDO(ドミノ シェイクスタンド 表参道)」

予測の1.4倍超となる程の人気を集め6日間で2,000杯以上の販売を記録しました。

期間中「シェイクスタンド」限定発売された4フレーバー「クリーミー抹茶」「フレッシュピーチ」「サマーレモン」「濃厚エスプレッソ」の中から最も人気を集めた、No.1メニューを全国販売する企画「全国メニュー決定選」を開催。

決定選の結果、「濃厚エスプレッソ」が人気No.1を獲得し、表参道での人気ぶりを受け、“表参道”の名を冠した「表参道シェイク エスプレッソ」として全国販売されています☆

表参道シェイク エスプレッソ

価格:640円(税込)

ドミノ・ピザオリジナルアイスクリームと北海道産牛乳、さらにほどよい苦みを感じられるエスプレッソソースを加えたシェイク。

氷が一切使われていないため、時間が少し経っても濃厚な味を変わらず楽しめます。

ランチやディナーにはもちろんの事、仕事の合間のカフェタイムにもおすすめです。

表参道シェイク エスプレッソ(ホイップクリーム付き)

価格:690円(税込)

たっぷりのホイップクリームで、甘さがプラスされた「表参道シェイク エスプレッソ」

アイスクリームと牛乳の濃厚な甘みにエスプレッソが香る、今だけの限定シェイクです。

期間限定のシェイク専門店で人気No.1を記録したシェイク。

ドミノ・ピザの「表参道シェイク エスプレッソ」は、2025年1月13日(月)まで、全国のドミノ・ピザ店舗で販売中です☆

