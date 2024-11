イングランド代表主将ケイン、約5年を経て設置された自身の銅像に喜び「本当に感銘を受けた」

バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、自身の銅像設置への喜びを語った。18日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。世界最高峰のストライカーとして知られるケインは、トッテナムで公式戦通算280ゴールをマークし、昨年夏に加入したバイエルンでも初年度からブンデスリーガとチャンピオンズリーグ(CL)で得点王に。2015年3月にデビューを飾ったイングランド代表でも得点源として活躍しており、国際Aマッチ102試合で挙げたゴール数は歴代最多の「68」に上る。

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. 🙌📸 pic.twitter.com/rbAs8RrZgS