監督による傑作SF超大作『インターステラー』が、製作10周年を記念して、2025年1⽉22⽇に『【初回限定生産】インターステラーリミテッド・エディション<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>』をリリースする。

(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.

特典封⼊には、アウターケース、ディスクホルダー、ストーリーボードブックレット(28P)、劇場版ミニポスター(5枚組)、復刻版ワッペン(5枚組)などのレアアイテムが封⼊。

さらに既発ディスク内収録済の映像特典に加え、初収録となる“現代から振り返る「インターステラー」”を含む、3時間以上に及ぶ映像特典をブルーレイボーナス・ディスクに収録。今、明かされる名作の誕生秘話を楽しむことができるファン垂涎のアイテム。

マシュー・マコノヒーやアン・ハサウェイはじめ実⼒派俳優陣の迫真の演技が楽しめる。当時⾼校生だったにとって本作は⻑編映画3作目となり、宇宙へと旅⽴つ元パイロットのクーパーの息⼦・トムを演じ、感情を外に出さずとも⽗親への強い憧れを抱く純粋な少年を、ナチュラルに演じた。

(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved. (C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.

最⼤の⾒どころは、未だかつて誰も観たことのない衝撃の宇宙体験。第87回アカデミー賞で5部門にノミネートされ視覚効果賞を受賞した本作は、ワームホール、⽔の惑星、氷の惑星、ブラックホール、5次元空間と怒涛の展開で想像を絶する世界へと観客を没⼊させる。

初回限定生産のみの豪華リミテッド・エディション仕様の特典 アウターケース ディスクホルダー(クリストファー・ノーラン監督のメッセージ付き) ストーリーボード ブックレット(28P) 劇場版ミニポスター(5枚組) 復刻版ワッペン(5枚組) 特典ディスク(ブルーレイ)

(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.

『【初回限定生産】インターステラー リミテッド・エディション <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>』は2枚組+ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚/豪華封⼊特典付で15,180円(税込)。2025年1月22日発売。