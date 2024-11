超絶トリックで観るもの全ての目を欺き、スリリングな展開で観客を虜にした人気映画シリーズ『グランド・イリュージョン』第3作の撮影が完了したようだ。作品の公式SNSが報告した。

『グランド・イリュージョン』は、鮮やかなトリックで大胆な犯罪計画に挑むスーパー・イリュージョニスト・チーム、「フォー・ホースメン」を描く大ヒットシリーズ。2013年の第1作、2016年の続編『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』に続くファン待望の第3作では、、「フォー・ホースメン」のメンバーであるJ・ダニエル・アトラス役のジェシー・アイゼンバーグ、メリット・マッキニー役のウディ・ハレルソン、ジャック・ワイルダー役のデイヴ・フランコ、ヘンリー・リーブス役のアイラ・フィッシャーが全員復帰。FBI捜査官ディラン・ローズ役のマーク・ラファロ、マジックの種明かしをする老マジシャン、サディアス・ブラッドリー役のモーガン・フリーマンも復帰する。

映画公式SNSは「レディース・アンド・ジェントルマン。『グランド・イリュージョン』次回作の撮影が完了しました。2025年11月14日、劇場公開です」とのコメントと共に、タキシード姿のジェシー・アイゼンバーグが撮影クルーに感謝を伝える映像を公開した。

Ladies and gentlemen: that’s a wrap on the next installment of . Coming to theaters November 14, 2025.