¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡£²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö20Âå¤ÎÌ¤½Ï¤Ê±éµ»¤âº£¤Ç¤Ï°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤ë¡×
2024Ç¯11·î19Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤¬½é½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾±¡¤È»Ð¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß¡¢ÇÐÍ¥¤ä»Ê²ñ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£2024Ç¯4·î¡Á5·î¤Ë¸ø±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØÑ³¤¸÷¤Î¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù½Ð±é¤ËºÝ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¡Ê2024Ç¯3·î25Æü¸ø³«¡Ë¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Ë¤è¤ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ØÑ³¤¸÷¤Î¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤¬Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤ÈÂçºå¡¦£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÆæ¤ÎÇò¤¤Éô²°¡£¤½¤³¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²¿¤«¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë£·¿Í¤ÎÃË½÷¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡££·¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤ò±é¤¸¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¡Ê¹½À®¡ý´Ý»³¤¢¤«¤Í¡¡»£±Æ¡ýËÜ¼Ò ±üÀ¾µÁÏÂ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2,30Âå¤È40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¼Ì¿¿¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡©
* * * * * * *
40ºÐ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
ºÇ½é¤ËÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÎÉñÂæ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï2004Ç¯¡£¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ç20ºÐ¤ÎËÍ¤Ï¡ÖÎµ¤Î»Ò¡×¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ô¤Ã¤¿¤ê10Ç¯¸å¤Ë¡Ö¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡×¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ë10Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö10Ç¯¼þ´ü¤ÎÃË¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
°ìÅÙÌÜ¤âÆóÅÙÌÜ¤Î»þ¤â¸ÞÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿10Ç¯¸å¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£²¿¤¬´ò¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ëÌò¤Ï¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÌóÂ«¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î»þ¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ë¡¢±é½Ð¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÞÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ó²ð¤Ï¤É¤¦±é¤¸¤¿¤¤¡©¡×¤È¿Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÎµ¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èà¨ÃîÎà¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤éºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»û¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬²û¤¬¹¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñÏÃ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÊñÍÆÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¸ÞÏ¯¤µ¤ó¤ä»û¤µ¤ó¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢20Âå¡¢30Âå¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤È40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¼Ì¿¿¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¾æÉ×¤«¡©¡¡¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î40ºÐ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÊäÆ³¤µ¤ì¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿»þ¡¢¤³¤Î´é¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï28ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±éµ»¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ì½ê·üÌ¿¤Ë±é¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
40ºÐ¤Ç±é¤¸¤¿¡ØÑ³¤¸÷¤Î¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤ò50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬´Ñ¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤«»×¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾ðÇ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¾ð¤È¤«¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ò°¦¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¾ðÇ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¾ð¤È¤«¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ò°¦¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹É÷´Ö¤µ¤ó
Æ¨¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏËÍ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏËÍ¤¬²¿¤«¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸¶¹Æ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Âå¤Î¸åÈ¾¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇMC¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬Æ±»þÂ¿È¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ì½µ´Ö¸å¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤È¤«¤ÏÌµÍý¡£º£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Ç¾Æâ¤Î½èÍýºÑ¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ë¤ÈÇÏÎÏ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¼¡²ó¤âÆ¨¤²¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ä¿É¤¤»þ´Ö¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ìò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤Æ¥À¥á¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
ÉñÂæ¡Ø³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï23ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤¬°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£±é½Ð²È¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌò¼Ô¤¬¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤«¤é³«´ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶¤¦¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢ËÍ¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Û¤á»¦¤·¤ÎÍò¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¾å¼ê¤À¤Í¡Á¡×¡Ö²¶¤Ê¤ó¤«²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ºÇ°¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ä¤«¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î40ºÐ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¸åÊÔ¡ä¤ØÂ³¤¯