Amazon Smart Vehicles統合テストラボに認定！ETASセキュリティテストラボ

ETASのセキュリティテストラボがAmazon Smart Vehicles統合のための認証機関として認定されました。

ETASのセキュリティテストラボがAmazon Smart Vehicles統合のための認証機関として認定。

これは、Amazon Smart Vehiclesの機能を統合したデバイスに対してAmazon社が定めている厳しい基準を満たす高度なテストソリューションの提供に向けたETASの責任ある取り組みを証明するものです。

- Amazon Smart Vehiclesテストラボの認定により、ETASがAmazon社の厳格な基準に対応していることを証明

- 組み込みシステムを専門とするETASが、Amazon Smart Vehiclesの機能統合を行う自動車メーカーおよびサプライヤー向けに包括的なセキュリティテストを提供

- 車両コンポーネントのセキュリティを担うテストラボとして、自動車メーカーおよびサプライヤーをグローバルにサポート

ETASは、自動車およびモビリティ分野における組み込みテストサービスの技術力に定評があります。

他の多くのテストラボとは異なり、ETASは複雑な組み込みシステム向けの包括的なテストソリューションを専門に扱っています。

そのため、Amazon Smart Vehiclesの統合を行う自動車メーカーおよびサプライヤーは、ETASのサービスを利用することで、入念かつ精緻なセキュリティテストを実現できます。

Amazon社は、Amazon Smart Vehiclesの統合を行うデバイスに対して厳しいテスト要件を設けています。

これらの基準は、すべてのAmazon Smart Vehicles対応製品が安全でシームレスかつ高品質なユーザー体験を提供できるようにすることを目的としています。

ETASが認定を取得したことで、自動車メーカーおよびサプライヤーは、組み込みシステムの技術要件とセキュリティ要件の両方の知識を有する、信頼できるパートナーにデバイスのテストを任せることができるようになります。

ETASのセキュリティテストサービスは、バックエンドのシステムと完全に連携することで、パフォーマンスとセキュリティをあらゆる角度から捉える包括的なテストを提供します。

これにより、潜在的な脆弱性を開発プロセスの早い段階で見つけて対処し、最終製品の全体としての信頼性とセキュリティを強化することができます。

ETASは、著名な認証試験機関と並んでAmazon Smart Vehicles統合テストラボの一員となります。

Amazon社から認定を受けたテストラボとして公認されることは、ETASの優れた技術力と責任ある取り組みが認められたというだけでなく、ETASが世界的に認知された優良なテストラボの一員に加わることを意味します。

これまでETASは世界各国の自動車メーカーおよびサプライヤーとの協業関係を通じて、優れた技術力を発揮し、卓越性を追求し続けてきました。

引き続き優れたテストサービスを提供し、プロジェクトの成功を支えていきたいと考えています。

「ETASのセキュリティテストサービスがAmazon Smart Vehiclesの認定を取得したことを誇りに思います。

これは、Amazon社が定めている厳しい基準を満たす高度なテストソリューションの提供に向けたETASの責任ある取り組みを裏付けるものです。

本件に献身的に取り組んでくれたETASとAmazon社の皆さんに感謝します。」と、ETASの北米・ブラジルの営業担当副社長であるEric Cesaは述べています。

