サンリオキャラクターズ ガーデンカフェに、冬にピッタリの限定メニューが登場。

サンリオキャラクターたちのムースが選べるアフタヌーンティーやパフェなど、5つのメニューが期間限定で展開されます☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2024冬季限定メニュー」

期間:2024年11月15日(金)〜2025年2月末

東京上野のサンリオキャラクターズ ガーデンカフェが、冬季限定メニューの提供をスタート。

サンリオキャラクターのムースが選べるアフタヌーンティーやパフェなど、冬季限定のメニューは5種類。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェで過ごす、とっておきのひとときにおすすめです☆

季節のアフタヌーンティー「ホワイト&ベリーのアフタヌーンティーセット」

価格:4,400円(税込) ※予約推奨

選べるキャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ

スタンド上段(スイーツ):・パンナコッタ&ベリーソース・ベリーソースのホワイトパンケーキ&お好きなキャラムース・レアチーズケーキ・チェリームース・ショートケーキ・苺生チョコ&苺スタンド下段(セイボリー):・カマンベールチーズフライ&苺ソース・トマトソースのロールキャベツのポット仕立て&フォカッチャ・コールスローサラダバスケット:・豆乳チーズクリームフォンデュ(チュロス、デニッシュパン、プチシュー、ぶどう、いちご)・味変用ソース(りんごソース、レモンシロップ)

季節のアフタヌーンティーは、サンリオキャラクターズ ガーデンカフェで大人気のメニュー。

2024冬季限定で、白色にベリーの赤色が映える「ホワイト&ベリーのアフタヌーンティー」が登場します!

スタンド上段のスイーツは、ホワイトパンケーキやレアチーズケーキ、ショートケーキなどベリーの赤が映えるスイーツを用意。

ホワイトパンケーキのムースは、好きなキャラクターを選べます。

下段のセイボリーは、イチゴソースやトマトソースを使ったお食事メニュー。

バスケットの豆乳チーズクリームフォンデュは、味変用ソースを加えるとレアチーズ風味に変身します☆

※アフタヌーンティーの注文は、グループで来店した中学生以上の人数分の注文が必須

季節のスイーツ「サンリオキャラクターズ 冬のショコラベリーブーケパフェ」

価格:1,430円(税込)

選べるキャラクター:リトルツインスターズ、ハローキティ、ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ハンギョドン

「冬のショコラベリーブーケパフェ」は、ワッフルを使った冬限定のブーケパフェ。

苺とショコラクリームの相性は抜群で、好きなキャラクターのムースを選べます!

季節のスイーツ「サンリオキャラクターズ 冬の切り株ケーキ」

価格:1,100円(税込)

選べるキャラクター:リトルツインスターズ、ハローキティ、ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ハンギョドン

季節のスイーツ「冬の切り株ケーキ」は、雪振る切り株をイメージしたメニュー。

切り株の上にトッピングするもなかは、好きなキャラクターを選べます。

季節のドリンク「ポットドリンク ホットシトラスティー/デザートフロート ショコラミルク」

価格:各1,100円 ※ランダムコースター付き

2種類の季節のドリンクは、温かいポットドリンクと冷たいデザートフロートを用意。

「ポットドリンク ホットシトラスティー」は、ビタミンたっぷりな甘めのシトラスティーです。

好きなキャラクターの一口スイーツが付いてきます☆

「デザートフロート ショコラミルク」は、チョコたっぷりで濃厚な味わい。

好きなキャラクターのもなかをトッピングした、かわいらしい見た目です。

また、季節のドリンク1品注文につき、オリジナルコースターが1枚、全8種類からランダムでプレゼントされます!

白と赤のアフタヌーンティーにワッフルを使ったブーケパフェ、雪降る切り株イメージのスイーツなどが登場。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェの「2024冬季限定メニュー」は、2024年11月15日から2025年2月末まで期間限定で提供です!

