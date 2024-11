スーパーコンピューター処理性能ランキング「TOP500」の2024年11月版でAMD製チップを搭載した「El Capitan」が初めて1位を獲得しました。2位もAMD製の「Frontier」で、上位10台のうち5台がAMD製スーパーコンピューターとなりました。November 2024 | TOP500https://top500.org/lists/top500/2024/11/

Big day at #SC24!! Excited to announce El Capitan, powered by @AMD is now the world's fastest supercomputer at 1.742 exaflops! We now power 5 of the top 10 and 21 of the top 50 supercomputers in the world. Thanks to @HPE, @Livermore_Lab, @ENERGY for their partnership! pic.twitter.com/VRZFK4Gnn1— Lisa Su (@LisaSu) November 18, 2024

El Capitan achieves top spot, Frontier and Aurora follow behind | TOP500https://top500.org/news/el-capitan-achieves-top-spot-frontier-and-aurora-follow-behind/AMD Accelerates Exascale Computing to New Heights Powering the Fastest Supercomputer Ever, El Capitanhttps://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-11-18-amd-accelerates-exascale-computing-to-new-heights-.htmlEl CapitanはAMDとアメリカのエネルギー省、ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)、ヒューレット・パッカード エンタープライズ(HPE)が共同開発しているスーパーコンピューターで、AMDのハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)およびAI向けチップ「Instinct MI300A」をベースに構成されています。El Capitanは2エクサフロップスを超える処理性能を目指して研究開発が進んでおり、2024年11月には1.742エクサフロップスを記録して世界一のスーパーコンピューターとなりました。ランキング上位10台は以下の通り。AMD製のスーパーコンピューターが上位10台のうち5台を占めています。順位名前主なメーカーコア数(個)実効性能値(PFLOPS)理論性能値(PFLOPS)消費電力(kW)1位El CapitanAMD1103万96161742.002746.382万95812位FrontierAMD906万61761353.002055.722万46073位AuroraIntel926万41281012.001980.013万86984位EagleNVIDIA207万3600561.20846.84不明5位HPC6AMD314万3520477.90606.9784616位富岳富士通763万0848442.01537.212万98997位AlpsNVIDIA212万1600434.90574.8471248位LUMIAMD275万2704379.70531.5171079位LeonardoIntel182万4768241.20306.31749410位TuolumneAMD116万1216208.10288.883387TOP500の結果を受けて、AMDのリサ・スーCEOは「世界トップ10のうち5台、トップ50のうち21台にAMDの製品が搭載されています。HPE、LLNL、エネルギー省の協力に感謝します!」とコメントしています。