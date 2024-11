観光案内所や車中泊施設も！道の駅八千穂高原

畑八開発と、協力会社であるアドバンスの2社が運営する「道の駅八千穂高原」は、2024年9月27日(金)のグランドオープンから1ヶ月を迎えました。

道の駅八千穂高原

所在地 : 〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町畑1190-1

<アクセス>

・お車の場合

中部横断道「八千穂高原I.C」を降りて右折。

その先200mで右側

・市バスの場合

「道の駅 八千穂高原」停留所 千曲バス 白駒線で1日4便運行

<駐車場>

普通車:155台、バイク:15台、大型車両:9台、車中泊スペース(有料):5区画、サイクルスタンド:有り、EV充電:2区画

約1ヶ月で来場者数11万人を突破し、佐久穂町の基本計画にて想定されていた来場者数(1年で約33.5万人予想)の三分の一ほどがすでに来駅されたこととなります。

好調な理由として、開業前からSNSを積極的に活用し、グランドオープンまでに1,500人以上のInstagramのフォロワーを獲得するなど準備段階からの広報活動に力を入れたことや、プルーン・リンゴなどのこだわり食材を中心に南佐久エリアから信州の旬のものを揃え、地元の事業者と力を合わせることで、観光客だけでなく地元民にも喜ばれる品揃えであることが挙げられます。

道の駅八千穂高原は、佐久穂町が地域振興の場として開設した南佐久の玄関口とされる道の駅で、農業地帯である南佐久地域における農産物の魅力発信拠点としても注目を集めています。

新鮮な地元野菜・果物の販売や、地元食材を使った料理の提供、観光案内所、車中泊施設、アウトドアショップなども楽しめます。

地元の方以外にも観光客や家族連れを中心に来場者数が増加しています。

直売所「Bloomin」

●屋内交流スペース

直売所2階の屋内交流スペースは、緊急時の指定避難場所として作られた場所で、普段は無料のフリースペース、キッズスペースとして活用しており、読書コーナーやジャングルジムを設置したことにより、毎日たくさんのお子様だけでなくゆっくり過ごしたい方にも利用されています。

無料で楽しめるミニゲームコーナーもあり、靴を脱いで利用する休息スペースでは、まだ歩けない小さなお子様でも利用しやすい施設になっています。

近くには、キッズトイレやキッズケアスペースを設置し、その付近と24時間トイレ付近にベビーケア用品専用の自動販売機を2台設置しています。

屋内交流スペース

●車中泊施設「やちステーション」

電源付きの車中泊施設であるやちステーションは、週末は満床になることが多く、特に県外からの観光客中心に利用されています。

特徴として、大石川のせせらぎを聞きながらガスコンロでのバーベキューができることや、24時間営業のコンビニとコインシャワーが併設。

やちステーションの予約受付を行うビジターセンターでは、利用者を対象としてビジターセンター内にある「やちカフェ」や、レンタサイクルを行う「やちホイール」で使える特典がついています。

車中泊施設「やちステーション」

●その他施設詳細

・【直売所】みなさくマルシェ Bloomin(ブルーミン) 9:00〜18:00

・【レストラン】BISTRO8(ビストロエイト) 11:00〜15:00(14:30L.O.)

・【観光案内所】八千穂高原ビジターセンター 8:15〜17:00

・【カフェ】やちカフェ 9:00〜17:00(16:00L.O.)

・【レンタルEバイク】やちホイール 9:00〜17:00

・【車中泊用区画サイト】やちステーション

チェックイン:13:00〜 チェックアウト:〜12:00

・【コンビニエンスストア】ファミリーマート 24時間

・【ドッグラン】 9:00〜18:00

・【アウトドアショップ】mont-bell 10:00〜19:00

※車中泊スペース以外での長時間の駐車はお断りさせていただきます。

※「崎」正式にはたつさき

