自転車の乗り心地を快適に！n＆n「AirSeat35」

AirSeat日本総代理店n&nは、Makuake等のクラウドファンディングでシリーズ累計21,402,820円の支援を獲得、高い衝撃吸収性能で自転車の乗り心地を快適にする「AirSeat35」の一般販売を2024年11月29日(金)よりオンラインで開始します。

n&n「AirSeat35」

◆価格 : 12,100円(消費税・配送料込)

※キャンペーン期間は9,900円(消費税・配送料込)で販売します

◆販売開始: 2024年11月29日(金)午前10時から

◆購入方法: ECサイト「AirSeat公式ストア」より

https://shop.airseat-japan.com/

昨今、異常な気温変動やゲリラ豪雨等で甚大な被害が発生しており、地球温暖化対策は喫緊の課題とされています。

このような中、CO2を排出しない自転車の活用が注目され、国の「第2次自転車化活用推進計画(令和3年5月)」で、短中距離(5km以下)の通勤における自家用車利用を、自転車利用への転換が推進されています。

しかし、地面からサドルに伝わる振動・衝撃による乗車中のお尻の痛みで、自転車通勤を苦痛に感じて離脱してしまうことも少なりありません。

代表の宮崎もお尻の痛みから自転車通勤を離脱した一人です。

そこで、この問題を解決したいと思い、台湾のクラウドファンディングサイトzeczecで自転車の乗り心地の悩みを解決する商品を見つけ、2023年4月から「AirSeat」の輸入販売を始めました。

AirSeatは、従来市販されているサスペンションに配置されている上下(縦)方向のスプリングに加えて、前後(横)方向にもスプリングを配置した独自の設計により、走行時の安定性を損なうことなく効果的に衝撃を吸収し、乗り心地を改善するサドルパーツで、様々なタイプの自転車に簡単に取り付けることができるのも特徴です。

今回、先行販売中の「AirSeat25」の材質を見直してコストダウンを図った新商品「AirSeat35」をクラウドファンディングで先行販売したところ、600万円を超えるご支援をいただき、多くのお客様がその効果を実感されていることから、今回オンラインでの一般予約販売を開始することとしました。

このAirSeatは、台湾の自転車用品メーカー「LiYiDa,.Co.Ltd」CEO徐文紹氏が「誰でも苦痛なく自転車が楽しむ」ことをコンセプトに開発しました。

