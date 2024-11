投資教育で金融リテラシー向上と豊かな生活の実現に貢献！Serendeep「まねびば」

Serendeepは、これまで自社が運営してきたオンライン投資スクール事業「まねびば」を分社化し、2024年10月29日付でまねびばを設立。

Serendeepは、これまで自社が運営してきたオンライン投資スクール事業「まねびば」を分社化し、2024年10月29日付でまねびばを設立しました。

1. 多様な投資ジャンルの講座を充実

日本株、米国株、不動産、FXなど、多様な投資ジャンルについて、経験・実績ともに豊富な投資家が講師を務める講座を充実させていきます。

2. 投資初心者向けの基礎総合講座の展開

投資初心者が投資について体系的に学ぶことのできる、基礎総合講座を提供します。

3. 金融に特化したコミュニケーションプラットフォームの展開

投資や資産運用についての学びや気づきを共有できる金融に特化したメンバー制SNSを構築し、受講者同士の交流を通じた学びの場を提供します。

4. 次世代向け金融教育の実施

未来を担う子どもたちが、「お金」について楽しみながら学べる講座を展開し、子どもたちが一生お金に困ることのない人生を目指せるよう応援します。

【注意事項】

株式会社まねびばが提供する講座は投資知識の学習と向上を目的としており、投資助言業にかかる内容(個別銘柄の具体的な売買について)の情報提供はございません。

また、入会された方の利益の向上を保証するものではありません。

投資は自己責任となります。

