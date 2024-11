データダイレクト・ネットワークス・ジャパンはソフトバンクが構築する国内最大級※の生成AI開発向け計算基盤にDDNの高速ストレージが選定されました。

データダイレクト・ネットワークス・ジャパンはソフトバンクが構築する国内最大級※の生成AI開発向け計算基盤にDDNの高速ストレージが選定。

ソフトバンクは大規模言語モデル(LLM)をはじめとする生成AIの研究開発を加速するため、最先端のGPUを搭載した大規模な計算基盤を構築しています。

その計算基盤にNVIDIA DGX SuperPOD (TM)リファレンスアーキテクチャーに認定されているDDN ストレージも活用しています。

今回ソフトバンクが採用したDDN製品で構成された国内最速級のストレージシステムは、高速かつ安定したデータアクセスを提供し、AIモデルの学習を効率的に支援します。

DDNの高速ストレージは高IOスループット、低IOレイテンシ、そして高いIOPSを提供することで膨大なデータを扱うAIワークロードの要求に応えてLLMのCheckpoint を短時間に書き込むため、GPU資源への影響とユーザーの負担を最小限にすることが可能です。

DDN Japan 代表取締役ロベルト・トリンドルは次のように述べています。

「DDN AI Storageがソフトバンクの国内最大規模のAI開発用コンピューティングインフラに採用されたことを光栄に思います。

ソフトバンクが採用したDDNソリューションは製品リーダーシップと日本の最先端ユーザー向けのパフォーマンスストレージシステム構築の長年の経験と専門知識を組み合わせたものです。」

※ LLMの学習向けの計算基盤において国内最大級。

2024年11月19日時点での公開情報に基づく。

ソフトバンク調べ。

