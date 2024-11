SUPER MEとクリエイティブ・ディレクター契約！エピカ・沖縄

DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、2024年12月1日(日)より、SUPER MEとクリエイティブ・ディレクター契約する事が決定しました。

エピカ・沖縄

<高橋 良(Ryo Takahashi) プロフィール>

長年にわたり、アーティストKOHHのクリエイティブ・ディレクターを担当。

2024年、千葉雄喜・楽曲「チーム友達」マーケティング、映像制作。

日本デザイナー学院・グラフィックデザイン科卒業後、ニューヨークに渡りアメリカ文化と音楽を学ぶ。

帰国後、東京を拠点に音楽プロデュースや映像ディレクションの活動を開始し、数々のミュージックアルバムやプロモーションビデオを手がける。

【JAPAN NO.1 HIP HOP CLUB EPICA】

エピカ・沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点で高田 一司氏がプロデュースするDJナイトクラブになります。

国内外屈指のトップクラスDJキャスティングや、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティング制作や、更に高田 一司氏自らが才能を見出した若手から中堅のアーティストなどのキャスティングによるパーティー制作は、リゾート地での各シーズンでのテーマを決め、マーケティングし、毎回満員御礼となる実績を残しています。

2019年4月〜、CEO兼PRODUCERに『高田 一司(takada katsuji)』氏を迎え、独自の沖縄地域マーケティング論、クラブビジネスのブランディング戦略論、リゾート地での人事戦略論を提唱し、EDM全盛期後に流行りばかりを追いかけ、コンセプトの無い潰れかけたナイトクラブを見事に再生しました。

日本のインバウンド需要のテーマでもある、ナイトエンターテインメントをヒップホップという音楽のジャンルにセグメントを切り、世界でも注目される、ジャパンNo.1ヒップホップクラブを誕生させました。

爆発的な集客数や、話題性の高いアーティストキャスティング、パーティー制作により、1つの店舗が地域の文化となり、周辺の商業施設の活性化へと繋がりました。

□CEO/PRODUCER

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM(週末・祝前日/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM(平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料&3ドリンク

U-19男性入場無料

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729(21:00〜)

TEL:070-3851-9056(13:00〜)

