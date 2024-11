星野リゾートは、運営する「⾕川岳ロープウェイ by 星野リゾート」「谷川岳天神平スキー場 by 星野リゾート」の名称を「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」に12月1日から変更する。

同社は2022年3月から運営を行っており、“山のリブランド”を目指し、国内外に魅力を発信している。谷川岳の新たな姿を発信することを目的に名称を変更する。「ヨッホ」はドイツ語で、山と山の間にあるくぼんだ地形「鞍部」を意味し、ロープウェイを上がった先にある「天神平」エリアが谷川岳中腹の鞍部地形にあたることから名付けた。

谷川岳は、群馬県と新潟県の県境に位置。日本百名山の一つとして知られており、標高2,000メートルに満たない山にも関わらず、眼前に迫りくる急峻な岸壁、折り重なる山々の稜線の絶景を楽しむことができる。ホソバヒナウスユキソウやシラネアオイなど高山植物の宝庫でもある。