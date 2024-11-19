「ちいかわくじ」の新商品「ちいかわ 褒めろッ モモンガだらけくじ」が発売決定！ 12月2日11時より販売開始
【ちいかわ 褒めろッ モモンガだらけくじ】
販売期間：12月2日11時～12月9日23時59分
価格：1回1,100円
販売期間：12月2日11時～12月9日23時59分
価格：1回1,100円
「ちいかわくじ」の新商品「ちいかわ 褒めろッ モモンガだらけくじ」が発売されることが明らかになった。
これは「ちいかわマーケット」公式Xにて公開されたもの。販売期間は12月2日11時から12月9日23時59分までで、価格は1回1,100円。景品は2025年5月中旬頃より順次発送される予定となっている。なお、詳細は後日公開される。
🌼#ちいかわくじ 新商品🌼- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) November 18, 2024
『#ちいかわ 褒めろッ モモンガだらけくじ』
1回1,100円(税込)
✅販売期間：12/2(月)11:00～12/9(月)23:59
✅お届け予定：5月中旬頃より順次
圧のつよい #モモンガ くじ🗯️
詳細は後日おしらせ📣
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(C)nagano / chiikawa committee