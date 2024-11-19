【ちいかわ 褒めろッ モモンガだらけくじ】
販売期間：12月2日11時～12月9日23時59分
価格：1回1,100円

　「ちいかわくじ」の新商品「ちいかわ 褒めろッ モモンガだらけくじ」が発売されることが明らかになった。

　これは「ちいかわマーケット」公式Xにて公開されたもの。販売期間は12月2日11時から12月9日23時59分までで、価格は1回1,100円。景品は2025年5月中旬頃より順次発送される予定となっている。なお、詳細は後日公開される。

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