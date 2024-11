【Nintendo Switch版「Stray」】11月19日 発売価格: 通常版 4,400円 コレクターズエディション 16,280円

ハピネットは、アドベンチャー「Stray」のNintendo Switchパッケージ版を11月19日に発売した。価格は通常版が4,400円、オリジナル特典付きのコレクターズエディションが16,280円。なお、ゲーム内容は、すでに発売されているプレイステーション 5/プレイステーション 4版と同じものとなる。

Switch版の発売にあわせ、新宿駅東口「クロス新宿ビジョン」で「Stray」オリジナル3D映像が放映される。さらに「Stray」初のPOP-UPストアが「gashacoco池袋」で期間限定で行なわれる。

「Stray」について

本作は、怪我をし、ひとりぼっちになってしまった1匹の迷い猫が、忘れ去られた都市から脱出するため、古代の謎を解くアドベンチャーゲーム。細部まで緻密に描写された衰退したサイバーシティを舞台に、プレーヤーは猫となって、三人称視点でネオン街や、ダークな雰囲気の裏路地を自在に歩き回り、真相を追っていく。

狭い隙間を潜り抜けたり、高低差のある段差を飛び移ったりと、猫の特性を活かしたアクションで街中を駆け回ることができる。道中で出会い、そして友達となる空飛ぶ小型ドローン「B-12」と助け合いながら、ロボットだけが暮らす奇妙な都市からの脱出を目指し、家に帰る道を見つけよう。

開発者はフランス南部を拠点にゲームを制作する少数精鋭のクリエイター集団BlueTwelve Studio。クリエイターよりも猫の数の方が多いというチームが手掛けたオリジナルタイトルとなっている。

「Stray」コレクターズエディション(パッケージ版)の内容を紹介

(1) Stray ミニチュアフィギュア

「Stray」の主役である“猫”のミニチュアフィギュア(全長約45mm)。ゲーム内で相棒のB-12が収納されるハーネスも背負っている仕様。

なお、Stray ミニチュアフィギュアはカプセルトイでも登場。コレクターズエディションの特典とは異なるポーズのフィギュアがラインナップしており、現在全国のgashacoco店舗にて販売されている。

(2) Nintendo Switch専用スマートポーチPU Stray

任天堂の正式ライセンス製品であるポーチに、「Stray」を象徴する猫アイコンが型押しされたシンプルで可愛らしいデザイン。Joy-Conを取り付けたNintendo Switch(有機ELモデル)本体または、Nintendo Switch本体のいずれか1台を収納できる。軽くて持ち運びしやすく、開け口が大きいので出し入れしやすい仕様。

※Nintendo Switch Liteには対応しておりません。

(3)オリジナルピンズセット(全6種)

コレクターズエディション用に描き下ろされた限定イラストのピンズセット。ラインナップは、主人公の“猫”や相棒のB-12、異世界で出会うロボットたち(Momo・Clementine・Zbaltazar・Doc)で、箔押し付きの小箱に収納されている。

(4)オリジナルビジュアルブック(全100ページ)

ハードカバー装丁のオリジナルビジュアルブック。「Stray」の世界観を美麗グラフィックで堪能できる。

(5)特装収納BOX

ゲームソフト本編(パッケージ版)と特典を収納するオリジナルBOX。

【注意事項】

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※コレクターズエディションは数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

※特典の「ミニチュアフィギュア」と「オリジナルピンズセット」は、対象年齢15歳以上となります。14歳以下のお子様の取り扱いにはご注意ください。

購入特典

初回購入特典「Stray オリジナルスマホステッカー」

初回購入特典として、オリジナルスマホステッカーが付属する。ステッカーサイズは直径約6cm。

店舗別購入特典

□特典情報ページ

【注意事項】

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※各特典は数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

新宿駅東口「クロス新宿ビジョン」にて「Stray」オリジナル3D映像が放映

放映期間:11月19日(火)7時~11月26日(火)1時 ※この期間に毎時1回放映。

場所:クロス新宿ビジョン(東京都新宿区新宿3-23-18)

新宿駅東口スクランブル交差点に面する「クロス新宿ビジョン」にて、「Stray」オリジナル3D映像の放映が11月19日7時より開始されている。

3D巨大猫で話題の「クロス新宿ビジョン」に、「Stray」の“猫”や小型ドローンのB-12が迷い込みむ。映像は、ゲームの開発会社であるBlueTwelve Studioが制作。

ハーネスを背負った“猫”が気ままに伸びをしたり鳴いたり、飛びだすB-12は上から新宿の街をキョロキョロ眺めて……、ベストパートナーである1匹と1機の触れあいも見逃せないポイント

□クロス新宿ビジョン公式X

「Stray」初のPOP-UPストアが「gashacoco池袋」で期間限定開催

開催期間:11月19日(火)~12月2日(月)

時間:11時~21時

場所:gashacoco池袋(店内1F奥)

「東京ゲームショウ2024」で先行販売されたオリジナルグッズが展開。Tシャツ(2種)はMサイズ、パーカーはLサイズが追加で販売される。

また、全国のgashacoco店舗で販売中のカプセルトイ「Stray ミニチュアフィギュア」も併設して展開される。

※予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

POP-UPストアでの購入特典

物販商品を税込で3,000円購入するとオリジナルポストカードが1枚、カプセルトイ「Stray ミニチュアフィギュア」を2個購入するとオリジナルクリアファイル(A5)が1枚もらえる。

※数量に限りがあります。先着順につきなくなり次第終了となります。

「gashacoco池袋」店舗概要

所在地:東京都豊島区東池袋1-41-6 池袋菊邑ビル1F・B1F

営業時間:11時~21時

「Stray」物販商品はオンライン購入も可能

「Stray」物販商品は、ハピネット・オンラインでも購入できる。ただし、商品は数量に限りがある。また、POP-UPストアの購入特典は付属しないため注意していただきたい。

□ハピネット・オンライン「Stray」購入サイト

※カプセルトイ(ミニチュアフィギュア)のお取り扱いはございません。

公式Xにて「Nintendo Switch版『Stray』発売記念キャンペーン」開始

応募期間:11月19日(火)~11月24日(日)23時59分まで

Switch版「Stray」の発売を記念し11月19日よりハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンがスタートした。

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)の公式アカウントをフォローして、投稿をリポストすると抽選で1名に下記セットが当たる。なお、景品は「Stray」ロゴ入り箱で届けられる。

(1)Nintendo Switch版「Stray」コレクターズエディション

(2)Nintendo Switch(有機ELモデル)ホワイト

□キャンペーン詳細ページ

(C)2022-24 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive

license. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.