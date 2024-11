「【初回限定生産】インターステラー リミテッド・エディション <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>」

ワーナー ブラザース ジャパンは、クリストファー・ノーラン監督作「インターステラー」の製作10周年を記念して、同作の4K Ultra HD Blu-ray&Blu-rayセット「【初回限定生産】インターステラー リミテッド・エディション <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>」を、2025年1月22日に発売する。全3枚組で、価格は15,180円。

マシュー・マコノヒーやアン・ハサウェイなど実力派俳優が出演し、衝撃の宇宙体験が描かれた作品。日本では2014年11月22日に劇場公開され、興行収入12億5,000万円を記録、全世界では興収3億ドルを突破する大ヒットを記録した。

製作10周年を記念した今回のセットはUHD BD本編ディスク×1、BD本編ディスク×1、BD映像特典ディスク×1の3枚組。初回限定生産のみのリミテッド・エディション仕様として、アウターケースやディスクホルダー、ストーリーボード ブックレット(28P)、劇場版ミニポスター(5枚組)、復刻版ワッペン(5枚組)などのレアアイテムを封入。

映像特典は既発売のディスク内収録済みのものに加え、初収録となる「現代から振り返る『インターステラー』」を含む3時間以上を収録。「今、明かされる名作の誕生秘話を楽しむことができるファン垂涎のアイテム」だという。

なお、同作については公開10周年を記念し、11月22日から期間限定のIMAX再上映が決まっている。

