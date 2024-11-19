º£Ãæ¿µÆó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÃæÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¡¡üâ¶¶¹¨ÅÍ°Ê³°¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿
º£Ãæ¿µÆó¤¬¸ì¤ë¡ÖÃæÆü¤Î¸½ºß¤Èº£¸å¡×Á°ÊÔ
¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£Ç¯¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÃæÆü¡£¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î373ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ç¤Õ¤¿·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï郄¶¶¹¨ÅÍ¤Î¤ß¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæÆü¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º£Ãæ¿µÆó»á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹Ã»Ò±àÌ¤¾¡Íø¤Ê¤É¡¢ÄãÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀèÈ¯¿Ø¡Û
郄¶¶¹¨ÅÍ¤Ï12¾¡£´ÇÔ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿ photo by Sankei Visual
¡½¡½º£Ãæ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢ÃæÆü¤Ïµå°Ò¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¿µÆó¡Ê°Ê²¼¡§º£Ãæ¡Ë¡¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Î»Íµå¤ÎÂ¿¤µ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ïºòµ¨¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¾¯¤·Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡Êºòµ¨445¸Ä¡¢º£µ¨384¸Ä¡Ë¡£
º£Ãæ¡¡½ÕÀè¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢°Û¾ï¤Ê¤¯¤é¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂÇ¤¿¤ì½Ð¤·¤¿¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ë¤âÏ¢º¿È¿±þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤ß¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤«¤ï¤·¤Ë¤¤¤¯¤Û¤É¡¢°¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤¬»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡Ê£°¾¡10ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«......¡£¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤µå¾ì¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢»î¹ç¤ÏËèÇ¯¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹îÉþ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤â¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê6.04¡Ë¡£
¡½¡½¹Ã»Ò±à¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ãæ¡¡ºå¿À¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤È²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¡Ë¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ÃæÆü¤Ë¸Â¤é¤º³Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¶ì¼ê¤Êµå¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Á¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ú郄¶¶¹¨ÅÍ¤Ï¡Ö³«Ëë°ì·³¤ÇÅê¤²¤Ê¤¯¤ÆÂçÀµ²ò¡×¡Û
¡½¡½郄¶¶Åê¼ê¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡Ê12¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.38¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ãæ¡¡³«ËëÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤âÁêÅöÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢³«Ëë°ì·³¤ÇÅê¤²¤Ê¤¯¤ÆÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾õÂÖ¤Ç²¾¤Ë³«Ëë°ì·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£µ¨¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤Ç¤¤Æ¡¢°ì·³¤Ç¤Î½éÅÐÈÄ¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡Ê£·²óÌµ¼ºÅÀ¡Ë¡£¼¡¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¹¥Åê¤¬£²»î¹çÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉüÄ´¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¶ËÃ¼¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò°ì·³¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ãæ¡¡Åê¤²¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈ´¤±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅöÁ³¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½º£Ãæ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥®¥¢¤Î¾å¤²²¼¤²¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£Ãæ¡¡Èà¤Ï¡¢¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶î¤±°ú¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌø¡¢¾®³Þ¸¶¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¡Û
¡½¡½¡¡°ìÊý¡¢郄¶¶Åê¼ê°Ê³°¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¸®ÊÂ¤ß¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ãæ¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Î¼ºÅÀ¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÁê¼ê¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ÎÃæÈ×¡¢¸åÈ¾¤Þ¤ÇÎôÀª¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¶áÇ¯¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡
¡½¡½³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÌøÍµÌéÅê¼ê¤â¾¡¤ÁÀ±¤¬¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê£´¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.76¡Ë¡£
º£Ãæ¡¡ºòµ¨°ìÅÙ¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÃæ£µÆü¡×¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡Ê£´·î18Æü¤Î¡Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê£´²óÅÓÃæ£¶¼ºÅÀ¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ£µÆü¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«......¡£¤½¤ì¤È¡¢·ë¶É¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¤Î°ìÈ¯¤ËÄÀ¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê£´·î25Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤â£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºäËÜ¤ËµÕÅ¾¤Î£³¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¡Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤âÃû¸õ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ìø¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁÀ¤¤¤¹¤®¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºäËÜ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤é»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê£µ¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.12¡Ë¡£
º£Ãæ¡¡¾®³Þ¸¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÀè¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤¬²¿»î¹ç¤«Â³¤¯¤È¡Ö¤Þ¤¿¤«......¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Éé¤±¤¬11¸Ä¤â¤Ä¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÀ±¤ÏÂÇÀþ¤ÎÍí¤ß¤â¤¢¤ë¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀè¤ËÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Þ¸¶¤Ïºòµ¨¤â10ÇÔ°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Êºòµ¨¤Ï£·¾¡12ÇÔ¡Ë¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÃæÆü¤Ï"¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼"¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¨ÅÍ¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£¡Ú¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â´Þ¤á¤¿µ¯ÍÑË¡¤â²þÁ±¤ò¡Û
¡½¡½³«ËëÁ°¤Ï¡¢¾¡¤Á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
º£Ãæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÂçÌîÍºÂç¤äÇßÄÅ¹¸Âç¤Ï¶áÇ¯¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç......¡£ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤ÏËõ¾Ã¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¸®ÊÂ¤ßÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Ãæ¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÊÌ³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¾¾»³¿¸Ìé¤äÀ¶¿åÃ£Ìé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£Åè·ò¿Í¤äã·Æ£¹Ëµ¡¢¶¶ËÜÐÒ¼ù¤Ê¤ó¤«¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ã·Æ£¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Ð¥Æ¥Ð¥Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¡¡¾¡Ìî¾»·Ä¤Ï³«Ëë¤«¤é¥Õ¥ë²óÅ¾¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤¿»þ¡Ê£´·î20Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ë¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡££²¡Ý15¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡Ìî¤¬£µ¼ºÅÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃæÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¾µåÃÄ¤È½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ë¡©
º£Ãæ¡¡Àè¤Û¤É¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£Ì£Êý¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤â½é²ó¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÃæÊÔ¡§º¬Èø¹·¤Î¸½¾õ¤È¥É¥é£±¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ø¤Î´üÂÔ¡¡ÍýÁÛ¤Î°éÀ®¡¦µ¯ÍÑË¡¤ä²ÝÂê¤Ï¡©¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡º£Ãæ¿µÆó¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë
1971Ç¯£³·î£¶ÆüÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£1989Ç¯¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¹»¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤éÆó·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1993Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡¢ºÇÂ¿¾Þ¡Ê17¾¡¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¾Þ¡Ê247¸Ä¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¡¢Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤«¤é¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¡£¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£