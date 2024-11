第17期生の募集を開始！佐野らーめん予備校

栃木県佐野市では、市への移住と、佐野らーめん店の創業や事業承継を併せて支援する佐野らーめん予備校の第17期生の募集を2024年11月19日(火)より開始しました。

佐野らーめん予備校

佐野市の財産である佐野らーめん店の後継者育成と、移住希望者にとって課題となる仕事探し、という2つのニーズをマッチングさせたこのプロジェクトから、新たに開業された店舗を紹介します。

■佐野らーめんにも「朝ラー」を!地元の方の暮らしに寄り添った佐野らーめんを楽しんでほしい

テレビでこのプロジェクトの存在を知り、13期生として入校された菅原 昭さん。

定年退職後の新たな人生として、佐野らーめん店を開業したいと、愛媛県より移住し、2024年9月に「佐野麺処 柿の木」をオープンしました。

予備校でのカリキュラム受講を通じて、「自身にしかできない佐野らーめん店」が何かを考え抜いた結果、地元の方の暮らしに寄り添い、早朝から佐野らーめんを食べられるお店の開業を決意。

佐野市内では珍しい6時オープンの朝ラースタイルでの営業を行っています。

「佐野麺処 柿の木」をオープンした菅原 昭さん

■早い時間帯にこそ嬉しいキレのあるすっきりとした味わい

朝でも美味しく食べられるよう、鶏にこだわったスープときりっとした風味の醤油を組合わせた独自の佐野らーめんを提供。

シンプルながらもはっきりとした味わいを堪能できます。

鶏にこだわったオリジナルの佐野らーめん

■無理のないライフスタイルに合わせた店舗経営

過剰な負荷なく、家族との時間も大切にしながら佐野市での暮らしを送りたいという思いから、同店ではワンオペで手が行き届く範囲のカウンター6席での営業を行っています。

「こぢんまりと私ひとりで営業するお店ですが、今とってもやりがいを感じています」と充実した暮らしを送りながらも、熱意をもって日々佐野らーめんを作っています。

カウンター6席で営業

■佐野らーめん予備校研修カリキュラム概要

1. 移住サポート

佐野市の魅力を紹介するとともに佐野市への移住についてレクチャーを実施します。

家族構成や働く予定先の店を考慮した住宅の紹介が受けられます。

また、お子様が小さい方のための子育て支援などの手続きもサポートします。

2. 基礎研修(約2か月:全9回のプログラム)

(1) 調理/佐野らーめんの作り方はもちろん、一つ一つの食材の原材料や調理方法が学べます。

さらに美味しく見える盛り付け方を習得し、オリジナルラーメンの開発をお手伝いします。

(2) 基本知識/佐野市・佐野らーめんの歴史や文化を学びつつ、基礎知識、目指すラーメン店像まで幅広く学びます。

ラーメン店の成功体験談や収益構造、さらには目指すラーメン店像としてコンセプト作りやメニュー構成まで幅広く学びます。

(3) 申請/ラーメン店を開業するにあたり必要な「食品衛生責任者」や「食品営業許可」などの知識から、税金関係の申請・届出方法、さらには各種保険手続きまでレクチャーします。

(4) 経営/融資に必要な事業計画書の書き方や日々の原価計算のやり方、さらには国や自治体から受けることのできる助成金や補助金の申請方法まで、細かく学びます。

(5) マーケティング/入りたくなる店舗のデザインからメニューまで、集客力の高い効果的な手法やチラシ、WEBでの広告方法、WEBサイト活用方法などを学びます。

(6) 採用・育成/開業してから必要になる「スタッフの採用・育成方法」やモチベーションを高める制度設計など採用育成全般を学びます。

(7) サービス/ラーメン店に必要な接客マナーはもちろん、配膳・片付けの方法まで学びます。

3. 本格修行(期間は状況に合わせて個別に設定)

A) 事業承継者向け

承継予定先でラーメン作りの技術を学びます。

B) 独立開業者向け

独立開業を目指して既存店舗でラーメン作りの技術を学びます。

A、Bのどちらを選んでも、その習熟状況に合わせたカウンセリングを実施し、悩み相談などを随時行います。

また、ラーメン店を経営する上で必要となる各種申請手続きをサポートします。

4. 開業サポート

独立開業・事業承継に向けた準備を行う段階では、開業希望者と承継希望者をつなぎ、承継・独立を行う際に必要な各種手続き(資金運用計画や補助金の申請、商品の磨き上げなど)をサポートします。

<17期生の募集について>

募集期間:2024年11月19日〜2025年1月10日

選考期間:2025年1月13日〜2025年1月17日

■佐野らーめん予備校の概要(お問い合わせ先)

【所在地・営業日時】

栃木県佐野市若松町39 10:00〜17:00(不定休)

【支援団体等】

佐野らーめん店主、佐野商工会議所、あそ商工会、日本政策金融公庫、栃木銀行、佐野信用金庫、社会保険労務士、中小企業診断士、不動産会社など

