タイランドプリビレッジによるゴルフコンペ！Thailand Privilege Cup 2025

国営企業Thailand Privilege Card Co., Ltd.と正規代理店タイランドエリートインフォメーションセンターが、タイ国政府観光庁の協力のもと、2025年2月10日(月)にゴルフコンペ“Thailand Privilege Cup 2025 in ROBINSWOOD GC”を、新ハイクラスゴルフクラブROBINSWOOD GCで開催します。

Thailand Privilege Cup 2025

今回はタイ女子プロゴルファー9名参加予定。

タイランドプリビレッジ・ROBINSWOOD GCのメンバー以外の方も参加歓迎です。

公式ハンディキャップをお持ちでない方も、自己申告にてお申し込み可能です。

今回は2024年にオープンしたアジアには数少ない高級ゴルフコースであるROBINSWOOD GCで開催。

高級分譲住宅やインターナショナルスクール等を有する広大なエリアに存するこのゴルフクラブは世界中のゴルファー垂涎のゴルフ場として知られています。

【Thailand Privilege Cup 2025 in ROBINSWOOD GC 概要】

■主催

Thailand Privilege Card Co., Ltd.

タイランドエリートインフォメーションセンター(運営:株式会社大丸トレーディング)

■後援

タイ国政府観光庁

■メインスポンサー

ROBINSWOOD GC、Med Park Hospital、心友不動産

■運営協力

SIAM CENTER、SIAM DISCOVERY、SIAM PARAGON、ICONSIAM、SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK、ICHIRIN、SAKE FOREST、ASCOTT THOGLOR、SRIXON、Arch JAPAN、A.D.G INTERNATIONAL、PACIFIC CROSS、Tour Edge、HEALTH LAND、KIS International School

【開催場所】

ロビンスウッド・ゴルフクラブ(ROBINSWOOD GC)

所在地:888 Lam Sai Lam Luk Ka, Pathum Thani, Thailand 12150

ロビンスウッドは、東南アジアで最も高級なゴルフクラブの1つとして位置づけられており、ゴルフコースの建築、デザインなど技術的に高度な施設です。

バンコク郊外にあるレインウッド・パーク内に位置するロビンスウッドは、私有地、コミュニティモール、広大な庭園、スポーツ施設、インターナショナルスクールを含む画期的な多世代ライフスタイル開発の中心として人気を博しています。

ROBINSWOOD GC

【開催日時】

2025年2月10日(月)

10:00 受付開始

12:00 ショットガンスタート

【定員】

MAX144名

【競技方法】

Wぺリア&ストロークプレイ

【参加費】

タイからのご参加は7,000バーツ(税込)

日本からのご参加は31,500円(税込)

【参加タイ女子プロ(予定)】

青山桃子プロ、Kanyanat Saithip、Kornkamol Sukaree、Ornicha Konsunthea、Pattra Boonsnapetch、Athijit Vitayanonektavee、Nimmita Juntanaket、Nemittra Juntanaket、Rachanok Rahulpan

参加申込はこちらから:

タイランドプリビレッジカップ2025 in ROBINSWOOD GC

タイランドプリビレッジ

■タイ長期滞在ビザのタイランドプリビレッジとは

タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラム。

2003年にタイランドエリートとして開始。

2023年、20周年の節目にタイランドプリビレッジとしてメンバーシップをリニューアル。

メンバーには入出国時のVIP待遇や銀行口座開設などを含む、各種の特典がある他、5年から最長20年のタイ滞在が可能になる特別なビザ【タイランドエリートビザ】が発給され、タイ長期滞在を実現できる。

