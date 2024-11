タイムやディルの香り広がる！ほろほろ肉塊 中目黒カレー 明凛堂「贅沢オマール海老とポルチーニ茸のスペシャルビスクカレー」

2024年11月に「ほろほろ肉塊 中目黒カレー 明凛堂」で、究極の贅沢をお届けする新メニュー「贅沢オマール海老とポルチーニ茸のスペシャルビスクカレー」を特別価格で販売開始します。

ほろほろ肉塊 中目黒カレー 明凛堂「贅沢オマール海老とポルチーニ茸のスペシャルビスクカレー」

所在地 : 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-38-11丸金ビル1F

オープン日: 2024年7月1日(月)

営業時間 : 11:00〜22:00(LO 21:30)

定休日 : 不定休

席数 : 16席

電話番号 : 03-651-2252

2024年11月19日よりクラウドファンディング「CAMPFIRE」で事前予約販売も開始しており、注目が高まる一品です。

■「贅沢オマール海老とポルチーニ茸のスペシャルビスクカレー」について

この特別なカレーの主役は、新鮮で旨味たっぷりのオマール海老。

ポルチーニを贅沢に使用し、フレンチの「テルミドール」に仕立てて、深みある味わいに仕上がっています。

オマール海老と甘エビからとったリッチなビスクソースに、欧風カレーの濃厚なベースを重ね、ビスクバターやグラナパダーノチーズで風味を引き立て、タイムやディルの香りが広がる極上のカレー体験を提供します。

クラウドファンディング方式を採用したのは、手間とコストのかかる高品質素材を惜しみなく使うため。

事前のオーダーで無駄なく準備し、お客様への感謝と応援に応える形で、特別価格2,980円(税込)での提供を実現しました。

完全予約制のため、希少な一皿を確実に手に入れることができるチャンスです!

カレーの素材

■リターンについて

2,980円:贅沢オマール海老とポルチーニ茸のスペシャルビスクカレー

2,500円:X’mas限定 国産チキンローストレッグ2本セット

5,500円:X’mas限定 明凛堂のオードブル

9,500円:X’mas限定 明凛堂のプレミアムオードブル

上記以外にもさまざまなリターンを用意しています。

是非この機会に応援いただけましたら幸いです。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 【感謝】本格欧風カレー「明凛堂」、

オープンから4か月を迎え特別な一皿を販売!

期間 : 2024年11月19日(火)11:30〜12月19日(木)

URL : https://camp-fire.jp/projects/801962/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

