¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢±Ç²è¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÆÃÊÌ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤¬±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·õÆ®»Î¡Ê¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¹ÄÄë¡¢ÅÛÎì¾¦¿Í¤é¤Î»×ÏÇ¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II ±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡Ù¤¬11·î15Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£ÅÛÎì¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¥ë¥·¥¢¥¹¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¡Ë¤òÇã¤¤¼è¤ëÆæ¤ÎÅÛÎì¾¦¿Í¡¦¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¿áÂØÈÇÍ½¹ð
¡½¡½2000Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û1ºîÌÜ¤Ï·à¾ì¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦24Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ÎÉ¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢°ðÊæ¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤¢¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ê¥É¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î¼ê¤Ï¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¡¦¥¯¥í¥¦¡Ë¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ëº£ºî¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ºîÌÜ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¤Ï²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢µÓËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Èà¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖNO¡×¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÌò¤ò±é¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤«¤é¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢µÓËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ê¥É¥ê¡¼¤ÏÌò¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃµµá¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¤â¤·»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¼«Í³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤¿¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Ï¸«¤¿ÌÜÄÌ¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤òÍý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¸À¸ì¤Ë´®Ç½¤Ê¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥í¡¼¥Þ¤¤¤Á¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·õÆ®»Î¤Î±¹¼Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥·¥¢¥¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸¢ÎÏ¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëËãÌô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÅÙ¤Ç¤âÌ£¤ò¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥´¤ËÌµ¼«³Ð¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÃ¯¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢²¿¤Î¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¥³¥í¥»¥¦¥à¤Ç¤Î²á·ã¤ÊÀï¤¤¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤ë»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿Í´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£º£¤Î¿Í¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢Àª¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥í¥»¥¦¥à¤ÇËÜÅö¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤ÏÂà¶þ¤·¤ÆÌ²¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ËÄ©¤àºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÆÃÊÌ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¸å¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤½¤ì¤òÄêµÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á±é¤¸¤¿Ìò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÓ¿§¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¼Á¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¤Ï¥Þ¥ë¥¿Åç¤ä¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤·ÆüËÜ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÛYES, YES, YES, YES¡ªÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¿áÂØÈÇÍ½¹ð
¡½¡½2000Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ëº£ºî¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ºîÌÜ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¤Ï²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢µÓËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Èà¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖNO¡×¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÌò¤ò±é¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤«¤é¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢µÓËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ê¥É¥ê¡¼¤ÏÌò¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃµµá¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¤â¤·»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¼«Í³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤¿¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Ï¸«¤¿ÌÜÄÌ¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤òÍý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¸À¸ì¤Ë´®Ç½¤Ê¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥í¡¼¥Þ¤¤¤Á¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·õÆ®»Î¤Î±¹¼Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥·¥¢¥¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸¢ÎÏ¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëËãÌô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÅÙ¤Ç¤âÌ£¤ò¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥´¤ËÌµ¼«³Ð¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÃ¯¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢²¿¤Î¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¥³¥í¥»¥¦¥à¤Ç¤Î²á·ã¤ÊÀï¤¤¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤ë»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿Í´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£º£¤Î¿Í¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢Àª¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥í¥»¥¦¥à¤ÇËÜÅö¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤ÏÂà¶þ¤·¤ÆÌ²¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ËÄ©¤àºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÆÃÊÌ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¸å¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤½¤ì¤òÄêµÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Û¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á±é¤¸¤¿Ìò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÓ¿§¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¼Á¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¤Ï¥Þ¥ë¥¿Åç¤ä¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤·ÆüËÜ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚD¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÛYES, YES, YES, YES¡ªÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£