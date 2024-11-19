¤Ò¤é¤¬¤Ê¤â¤Þ¤À¤Î¤Ï¤º¤Î¼¡ÃË¡ÖÆÉ¤ó¤À⁉¡×Î©¤Æ´ÇÈÄ¤Î²ò¼á¤Ë¶»¥¥å¥ó¤µ¤¯Îö¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¼¡ÃË¤Î¤ª¤È¤¯¤ó¤È¤ª½Ð³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤¿À±ÅÄ¤Ä¤Þ¤ß(@hoshi.da)¤µ¤ó¡£Æ»¤¹¤¬¤é¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´ÇÈÄ¤ò¸«¤¿¤ª¤È¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î´ÇÈÄ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤¯¤ó¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÀ±ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ä¡©¡Ø¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¤Î¹¹ð!?¡Ù¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤È¤¯¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ÇÈÄ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤É¤ó¤Ê¹¹ð¤è¤ê¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤È¤¯¤ó¤Ï¿´¤ÎÀ¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
©hoshi.da
¤ª¤È¤¯¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ÇÈÄ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤É¤ó¤Ê¹¹ð¤è¤ê¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤È¤¯¤ó¤Ï¿´¤ÎÀ¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿¤ª¤È¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤ê¤ë¤Ã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë