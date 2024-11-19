ÌëÆ»¤âÄäÅÅ»þ¤â°Â¿´¡ª¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤ÎLED²ûÃæÅÅÅô¡ÖM23R¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÌëÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë³¹Åô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Å°Ç¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤ò»È¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½Å¤¤²ûÃæÅÅÅô¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Ä¶¾®·¿LED²ûÃæÅÅÅô¤Î¡ÖM23R¡×¤Ï¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥È¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¡Ê¢¨1¡Ë°Å°Ç¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡§iPhone¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥È¤Ï30¡Á50¥ë¡¼¥á¥ó¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡ØM23R¡Ù¤ÏºÇÂç¤Ç1200¥ë¡¼¥á¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ë
¡ÖM23R¡×¤Ï6.3Ñ¤ÈÄ¶¾®·¿¡£¤¤¤Ä¤â¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¸ý¹È¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡£Fire TV Stick¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤³¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ûÃæÅÅÅô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Å¤¯¤Æ¥«¥é¥ª¥±¥Þ¥¤¥¯¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ»È¤ï¤º¡¢¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î²ûÃæÅÅÅô¤Ê¤é¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ä°áÉþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
ÉáÃÊ»È¤¦¥«¥Ð¥ó¤ä²È¤Î¸°¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¡¢ºÒ³²¤äÄäÅÅ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â²ûÃæÅÅÅô¤òÃµ¤µ¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
Â¸µ¤äÆ»¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹
Ìë¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë²ûÃæÅÅÅô¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢LED¥é¥¤¥È¤¬°Å¤¤Â¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²¼¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢²ûÃæÅÅÅô¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤«ÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ûÃæÅÅÅô¤ÏËÉ¿å¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÌë¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤òLOW¡¢MED¡¢HIGH¤Î3ÃÊ³¬¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÌëÆ»¤ÇÌÜÎ©¤ÄÀÖ¤¤¥é¥¤¥È
¤³¤ÎLED²ûÃæÅÅÅô¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ä¤¹¤¤ÀÖ¥é¥¤¥È¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌëÆ»¤Ç´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¸µ¤è¤ê¤à¤·¤í¼ÖÎ¾¡£¥Ð¥¤¥¯¤ä¼Ö¤«¤éÊâ¹Ô¼Ô¤¬¸«¤¨¤º¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¥é¥¤¥È¤Ï¼Ö¤«¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¸åÊý¤«¤é¤¯¤ë¼ÖÎ¾¤ËÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÀÖ¥é¥¤¥È¤ÏÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤ÊÆ»¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ê¤É¡¢°ìÁØÌÜÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞÍÑ¤Ë¡¢¡ÖÀÖ¥é¥¤¥È¡×¡ÖÀÖ¥é¥¤¥ÈÅÀÌÇ¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡×¡ÖSOS¡Êµß¸îÍ×ÀÁ¿®¹æ¡Ë¡×¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÅÐ»³¤ò¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£
ÄäÅÅ¤Î¤È¤¤â°Â¿´
º£ÅÙ¤Ï¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ë¤·¤¿²È¤ÎÃæ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì1¤Ä¤ÇÏ²¼¤ÎÀè¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÀÐ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÂ°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Î´¹µ¤¥Õ¡¼¥É¤¬¶âÂ°¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ê¸µ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÎÁÍý¤äÅÅÃÓ¼°¤Î¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤½¤¦¡£
Ä¶¾®·¿¤Ê¤Î¤Ë¹âÀÇ½¤ÎLED²ûÃæÅÅÅô¡ÖM23R¡×¤Ï¸½ºßmachi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£LED¥¿¥¤¥×¤ÏÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¸÷¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ë¶á¤¤²¹Çò¿§¤Î¸÷¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äºÇ¾®¤òÄÉµá¤·¤¿Ä¶¾®·¿LED²ûÃæÅÅÅô¡£¹³Ñ¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¾È¼Í¡ª1Âæ2Ìò¤ÇÍê¤ì¤ëÂ¸ºß
Photo: ¾®ÎÓÆàÇ¼»Ò
Source: machi-ya