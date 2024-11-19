・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６９．１６ドル（＋２．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６１４．６ドル（＋４４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１１６．３セント（＋７９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４７．２５セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２９．２５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００９．７５セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８４．０１（＋４．２９）

出所：MINKABU PRESS