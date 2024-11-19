１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．１６ドル（＋２．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６１４．６ドル（＋４４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１６．３セント（＋７９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．２５セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．２５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００９．７５セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．０１（＋４．２９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．１６ドル（＋２．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６１４．６ドル（＋４４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１６．３セント（＋７９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．２５セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．２５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００９．７５セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．０１（＋４．２９）
出所：MINKABU PRESS