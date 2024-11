「オサジ(OSAJI)」が、詩人で音楽家の山崎円城とコラボレーションした磁器入りのハンドウォッシュ「OSAJI - Madoki Yamasaki Limited Hand Wash “言葉のうつわ”」(300mL、1万4300円)を、12月5日に300本限定で発売する。12月6日から15日まで南青山の「galerie a」で、2025年1月16日から27日まで鎌倉の複合型ショップ「エンソウ(enso)」でエキシビションを実施。会場限定でコラボハンドウォッシュを販売する。

コラボは、オサジのブランドディレクター茂田正和氏が山崎による音楽トリオ「F.I.B JOURNAL」と出合い、約10年にわたり音楽やアートを通じて関係深めていく中で互いが共鳴したことから実現に至った。

山崎はコラボにあたり「“You’re the only one to be the container of your words.” -言葉は器、あなたはそれになれる-」を書き下ろし、嬉野肥前吉田焼の限定ボトルに彫り起こした。使い込むプロセスで発生する汚れも“味わい”と捉え、手に取った一人ひとりの人生に寄り添うデザインに仕上げた。使用後は付属のアルミキャップに付け替えることで、一輪挿しとして生まれ変わる仕様だ。香りは、詩とともに日々の暮らしに寄り添えるよう、ベチバーを中心にカルダモンやコリアンダーでアジアンテイストを加え、爽やかなセージやグレープフルーツで軽やかに抜ける印象に調香。各ボトルには一本ずつエディションナンバーを入れて販売する。

南青山と鎌倉のエキシビションでは、コラボハンドウォッシュを中心に特別な展示を行う。

■南青山のエキシビション

期間:2024年12月6日(金)〜12月15日(日)

所在地: 東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉パレス104「galerie a」

営業時間:12:00〜20:00

公式サイト

■鎌倉のエキシビション

期間:2025年1月16日(木)〜1月27日(月)

所在地:神奈川県鎌倉市小町2-8-29「enso」

営業時間:10:30〜18:00(土日祝は20:00まで)

定休日:火曜日、水曜日

公式サイト