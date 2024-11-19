Âè£±¼¡²¬ÅÄÀ¯¸¢¡¢µå³¦°ì¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡»³ËÜ¹ÀÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡£ÖÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤¹´ë²è¡Öµå»ù¸×¤Ë¥¨¡¼¥ë¡×¡£º£²ó¤Ï¸µ¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î»³ËÜ¹ÀÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£¶£²¡Ë¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄÂàÇ¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ê¤¼Áû¤®Î©¤Æ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡Ø¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Èºå¿ÀµåÃÄ¤¬²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£¡Ø¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡©¤ª¡Á¤ó¡£³§²¼¤¬¤ë¤ä¤í¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡Ù¡£ÇÔ·³¤Î¾Ê¼¤ò¸ì¤é¤º¡Ä¡£ÀÅ¤«¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢Æâ¿´¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ´ó¹Æ¤Ï¡¢¿·´ÆÆÄÆ£Àîµå»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¶Ú°ã¤¤¤ÎÉÔËþ¤ò¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£Æ£Àî¤È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë»þ¤ÎÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤â²¼ÀÑ¤ß¤ä¥±¥¬¤Ç¼ã¤¤º¢¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¡££²£°£°£³Ç¯¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥È¤«¤éÌ¾Á°¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÇ¯¤«¤éºÓÇÛ¤ò¿¶¤Ã¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤Ç¤¢¤ë¡£Âè£±¼¡²¬ÅÄÀ¯¸¢»þ¡¢¡Ø±¦ÏÓ°ìËÜ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÇ§¼±¤·¤¿Æ£Àî¤Ï¡¢µå³¦°ì¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤È¤¡¢Æ£Àî¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Î»ø¤¬Åá¤ä¤ä¤ê¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¾ìÌÌ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¤«¡£ÀÚ¤êÅÝ¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¼¡¤ÎÁê¼ê¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢Ì¿¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Àï¤¤½ª¤¨¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¸ª¤ò¤¿¤¿¤¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¤É¤¦¤ä¤éº£Æü¤âÀÚ¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡×¤È¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£°£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤ËÏ¢Åê¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤ËÅê¤²¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆ£Àî¤ò²¬ÅÄ¤À¤±¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¡ÖµÙ¤ó¤À¤é¥¼¥í¤ä¡£¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤È°ã¤¦¤ó¤«¡×¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆ£Àî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÅê¤²Â³¤±¤¿Æ£Àî¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤âµåÃÄ¤â¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´ÆÀ¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¡á·É¾ÎÎ¬¡á
¡¡¢¡»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë£±£¹£¶£²Ç¯£³·î£±£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Î¶Ã«Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¾ðÊó¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢£²£´Ç¯£´·î¤«¤é£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÆü¡¦£¸¡Á£±£°»þ¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï²ÈÄíºÚ±à¡¢¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¡£