＜朝鮮日報＞「文前政権、中国にＴＨＡＡＤ配備ブリーフィング…米が抗議」 監査院



＜東亜日報＞医学部合格上位１０高校 浪人生の受験者が高３より多く



＜中央日報＞トップ５大学の差、ぐっと縮まる ２４年大学評価



＜ハンギョレ＞ウクライナ戦争千日「深まる砲煙」 バイデン氏、米ミサイルでのロ領土攻撃容認



＜京郷新聞＞米、ウクライナに攻撃ミサイル容認 ロ領土・派遣の北朝鮮兵攻撃可能に



＜毎日経済＞公職避けるＭＺ世代 初級公務員・軍初級幹部の給与引上げへ



＜韓国経済＞ＣＪ第一製糖、グループ基幹「６兆ウォン規模のバイオ部門」売却へ

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止