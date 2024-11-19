韓国主要紙の朝刊ヘッドライン（１１月１９日）
＜朝鮮日報＞「文前政権、中国にＴＨＡＡＤ配備ブリーフィング…米が抗議」 監査院
＜東亜日報＞医学部合格上位１０高校 浪人生の受験者が高３より多く
＜中央日報＞トップ５大学の差、ぐっと縮まる ２４年大学評価
＜ハンギョレ＞ウクライナ戦争千日「深まる砲煙」 バイデン氏、米ミサイルでのロ領土攻撃容認
＜京郷新聞＞米、ウクライナに攻撃ミサイル容認 ロ領土・派遣の北朝鮮兵攻撃可能に
＜毎日経済＞公職避けるＭＺ世代 初級公務員・軍初級幹部の給与引上げへ
＜韓国経済＞ＣＪ第一製糖、グループ基幹「６兆ウォン規模のバイオ部門」売却へ
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
＜東亜日報＞医学部合格上位１０高校 浪人生の受験者が高３より多く
＜中央日報＞トップ５大学の差、ぐっと縮まる ２４年大学評価
＜ハンギョレ＞ウクライナ戦争千日「深まる砲煙」 バイデン氏、米ミサイルでのロ領土攻撃容認
＜京郷新聞＞米、ウクライナに攻撃ミサイル容認 ロ領土・派遣の北朝鮮兵攻撃可能に
＜毎日経済＞公職避けるＭＺ世代 初級公務員・軍初級幹部の給与引上げへ
＜韓国経済＞ＣＪ第一製糖、グループ基幹「６兆ウォン規模のバイオ部門」売却へ
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