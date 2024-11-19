＜朝鮮日報＞「文前政権、中国にＴＨＡＡＤ配備ブリーフィング…米が抗議」　監査院

＜東亜日報＞医学部合格上位１０高校　浪人生の受験者が高３より多く

＜中央日報＞トップ５大学の差、ぐっと縮まる　２４年大学評価

＜ハンギョレ＞ウクライナ戦争千日「深まる砲煙」　バイデン氏、米ミサイルでのロ領土攻撃容認

＜京郷新聞＞米、ウクライナに攻撃ミサイル容認　ロ領土・派遣の北朝鮮兵攻撃可能に

＜毎日経済＞公職避けるＭＺ世代 　初級公務員・軍初級幹部の給与引上げへ

＜韓国経済＞ＣＪ第一製糖、グループ基幹「６兆ウォン規模のバイオ部門」売却へ
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