パスタ好きは必見！「マジカメンテ」の味をカジュアルに楽しめる姉妹店（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は恵比寿駅近くにオープンした「マジカメンテ」の姉妹店。自慢の生パスタをリーズナブルに楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Uno Staio(東京・恵比寿)

こだわりの生パスタをカジュアルに楽しんで 写真:お店から

2024年9月、恵比寿駅から徒歩3分ほどの場所に、こだわりの生パスタを気軽に楽しめる「Uno Staio」がオープンしました。「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選出されている恵比寿の人気イタリアン「マジカメンテ」の姉妹店になります。「マジカメンテ」のオーナーシェフでもある佐藤 崇行氏は16歳で料理の道へ。都内で修業を積んだ後、イタリアへ渡り、現地のマンマ(お母さん)やノンナ(おばあちゃん)から直接地元の料理を学びました。2011年「アンティカ オステリア マジカメンテ」の料理長兼店長になり、2018年同店移転のタイミングで独立。「マジカメンテ」始まりの場所でオープンした同店では、佐藤シェフが料理を監修・プロデュースし、「マジカメンテ」の味をアラカルトでリーズナブルに提供します。

木のぬくもりを感じる居心地の良い空間 写真:お店から

店内はモダンでアンティークな雰囲気。自然を感じる温もりのある空間にはカウンターも完備しており、一人でも気軽に立ち寄れます。ソファシートでは落ち着いたひと時を過ごせ、テラス席ではペットも同伴可能。肩肘張らずにくつろげるので、さまざまなシーンで利用できそうです。

多種多様なパスタ 写真:お店から

自慢の生パスタは、ヴェネト州ヴィチェンツァ県にある1805年創業のパスタマシンのパイオニアBottene(ボッテネ)社のパスタマシンで圧縮して押し出して作る自家製生パスタ。手打ちパスタと乾麺の中間の食感となっており、モチモチしてコシもありつつ歯切れも良いのが特徴です。茹で時間も短いため提供の早さも魅力。小麦粉はイタリア産で、卵や水にもこだわり、イタリア産の硬水を使用することで食感の良さを引き出しています。ロングパスタとショートパスタを10種類ほど用意。

まるでパエリア! 粒々パスタ「フレーグラ」でつくるアルゲーロの名物料理 写真:お店から

ローマの名物料理で、半袖という意味の筒形パスタとブランド卵「よかもよか卵」を使ったカルボナーラ「メッツェマニケ」1,580円や、ボローニャの名物料理で、細いマカロニのようなパスタと短角牛を白ワインとトマトで煮込むボロニェーゼ「グラミーニャ」1,580円など佐藤氏が現地で学んだ伝統の味を堪能できます。

丸々一つ贅沢に使用した水牛のモッツァレッラチーズ。季節のフルーツやトマトと共に 写真:お店から

パスタ以外にも四季折々の野菜やフルーツを使用したアラカルトを用意。食材は生産者直送のため新鮮でその時に一番良いものを使用しています。季節のフルーツ、北海道イナゾートマトにバジリコ風味のトマトウォーターのジュレがかかった「水牛のモッツァレッラチーズ」2,200円や、イタリアの伝統製法を受け継いで作られる生ハムと揚げたてのコッコリを合わせた「フィレンツェの揚げパン『コッコリ』と生ハム、ストラッキーノチーズの盛合せ」1,800円、人気メニューの「ダチョウのタルターラ」2,000円など、魅力的な一品が並びます。

定番のビールやワインや、好みに合わせたオリジナルカクテルも提供 写真:お店から

料理と一緒に楽しむワインはイタリア産のワインを中心に、赤、白、泡、オレンジなど幅広く取り揃えています。その他、生ビールやハイボールなどワイン以外のアルコールも提供。

アラカルトで多種多様なパスタを味わえる、パスタ好きにはたまらないイタリアンレストラン。気の置けない仲間と訪れたい、おいしくて居心地の良い新店です。

食べログレビュアーのコメント

ウンブリケッリ 出典:yukari6242さん

『★水牛のモッツァレッラチーズ

ミニトマトと季節のフルーツはグレープフルーツで良いのかな?柑橘は種類が多いから、間違ってたらごめんなさい笑 濃厚クリーミーなモッツァレッラとトマト、甘いフルーツが最高!

★フィレンツェの揚げパン「コッコリ」と生ハム、ストラッキーノチーズの盛り合わせ

コッコリは初めて食べたけど、生ハムやもちもちのチーズと良く合って、おつまみにピッタリ!

★ウンブリケッリ 黒トリュフとポルチーニ茸、マッシュルームのペースト和え

今日のパスタはウンブリケッリ。もちもちの太めのロングパスタと香りの良いきのこのペーストが良く絡んで美味しい。ここに来ると初めてのパスタに出会えるから楽しい!

★岩手県漆原牧場の短角牛イチボ

赤身のお肉の旨味がきちんと味わえる。ソースもいいけど、そのままで十分美味しい!

ワインの種類が少ないかなと思ったけど、相談したら記載のないワインから好みのワインを選んでくださって感謝!

オープンしたてなのでまだ慣れないところが多いかもしれませんが、ほとんど気にならず美味しいお料理とワインを頂けて大満足です!』(yukari6242さん)

ダチョウのタルターラ 出典:eienさん

『いただいたのは

・カンノーロ× 2 1,760円

・鶏肉のゴンザーガ風 1,600円

・ダチョウのタルターラ 2,000円

・ウンブリケッリ 2,000円

・フレーグラ 2,200円

・トレネッテ 1,680円

・ティラミス 980円

・フルーツのズッパイングレーゼ風 980円

それに好みを伝えるとその場で作ってくださるノンアルコールのカクテルをお願いし、

最後はもう満腹!!

まずカンノーロはデザートかと思いきや、中には海老とリコッタチーズが入っていて、塩っぱい+甘いまろやかが相まってめちゃくちゃ美味しい♡

最初一個頼んだけど、いやこれは絶対一人一つは食べた方が良いです(笑)

前菜の燻製鶏肉のゴンザーガ風とダチョウのタルターラも笑えるほどの美味しさでした!

なんかこれ食べにまた行きたいくらい!!!

パスタも色々な種類があり、

ショートもロングもパエリアっぽいのもあるし、パスタ好きには堪らないお店が誕生しました!!』(eienさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Uno Staio住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-13-6 ブラッサムZEN 1FTEL : 050-5594-3978

文:佐藤明日香

The post パスタ好きは必見!「マジカメンテ」の味をカジュアルに楽しめる姉妹店(東京・恵比寿) first appeared on 食べログマガジン.