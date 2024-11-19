Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È3¿Í½°¤â¡ª¡¡¡ØSASUKE2024¡Ù12.25ÊüÁ÷·èÄê
¡¡¡ØSASUKE2024 ¡ÁÂè42²óÂç²ñ¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¡¢12·î25Æü18»þ¤«¤é5»þ´Ö10Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È3¿Í½°¤Ë²Ã¤¨¡¢Snow Man¡¦´äËÜ¾È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¦Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢HIKAKIN¤é¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¤ËÄÍÅÄÎ½°ì¤â¡ª¡¡¡ØSASUKE2024 ¡ÁÂè42²óÂç²ñ¡Á¡Ù½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡ØSASUKE¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï½é¤È¤Ê¤ë12·î25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯ÆüËÜ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿³Æ³¦¤Î²áµîºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Àº±Ô¤¬ËÜÈÖÁÈ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÎÐ»³¤ËÂç½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤³¦¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀTT·»Äï¤³¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡õ¾¾Èø½Ù¤¬½é»²Àï¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡Ù²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¦ÄÍËÜÄ¾µ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØSASUKE¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È3¿Í¡¢ÂÎÁà¡¦Ã«Àî¹Ò¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡¢½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬½¸·ë¡£°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦No.1¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë!?¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡¦T¡Ý²¬ÅÄ¡õ2ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¡¦¶â»ÒÐÒ»Ê¤Î¥×¥íÌîµå³¦¥¥ó¥°2¿Í¤âËÜµ¤»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¦Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡¢¡õTEAM¡¦FUMA¤âÅÐ¾ì¡£¡ØSASUKE¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦MAX¡¦REINA¤ä¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦HIKAKIN¤ÎÄ©Àï¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡¡²áµî9²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤¬º£Ç¯¤â»²Àï¡£Á°²óÂç²ñ¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¡×¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´äËÜ¡¢º£²ó¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ÇÄ©¤à¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢úðÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ê7 MEN »ø¡Ë¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î2¿Í¤â¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¸¶²Å¹§¤¬º£²ó½éÄ©Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥±¥¬¤ÇÌµÇ°¤ÎÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C¡¾Z¡Ë¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¡£ÁöÎÏ¡¦ÏÓÎÏ¡¦Ä·ÌöÎÏ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢100¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¹¶Î¬Ë¡¤È¤Ï¡©
¡¡ºòÇ¯¡¢¸«»ö2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿´üÂÔ¤Î¿·À±¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌîÀ¿¤ÎÂ©»Ò¡¦²ô²¦¤È»³ÅÄ¾¡¸ÊÎ¨¤¤¤ë»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×ºÇÇ¯¾¯¤ÎÃæÅç·ëÂÀ¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤½¤í¤Ã¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°äÅÁ»Ò¤ò·Ñ¤°2¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡õFINAL¿Ê½Ð¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤â¡ØSASUKE¹Ã»Ò±à¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¹»¤¬»²Àï¡£¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Î¡ØSASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2024¡Ù¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡È¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¡É¤³¤È¿¹ËÜÍµ²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿ÅÄÎµÌé¡¢»³ËÜÎÉ¹¬¤Ê¤É¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¥º¥é¥ê¡£¤Þ¤À¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤Ä¶Æñ´Ø¤Î3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È.BURST¡×¹¶Î¬¤ËÄ©¤à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿ÍÎà½é¤Î¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡À¤³¦°ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¼«Ëý¤Î12¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬4¼ïÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡ØSASUKE¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë´ºÆ®¾ÞÏÈ¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤«¤é¤Ï2¿Í¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸ø¼°YouTube¡ÖSASUKE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ11·î25Æü17»þ¤«¤éËè½µ·î¡¦¶âÍË¤ËÁ´8²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤«¤é½Ð¾ìÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê100¿ÍÁ´°÷¤Î¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤á¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ò¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤â¿·ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡ØSASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2024¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿TEAM JAPAN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¹ËÜÍµ²ðver.¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤âÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ¥°¥Ã¥º¤ÏTBS¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¡¢TBS¥¹¥È¥¢Åìµþ±ØÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£ ¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¡ØSASUKE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤¬12·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡ØSASUKE¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â»î¿©¤·ÂçËþÂ¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¼ýÏ¿¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Ì¾Êª¥¨¥ê¥¢¤¬¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÅÚÆü¤Ë¤Ï¡ØSASUKE¡Ù¾ïÏ¢Áª¼ê¤âÍè¾ì¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾Êª¥¨¥ê¥¢¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âKIRIN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëóÊÎÛ¡£KIRIN¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÀ»½ÃóÊÎÛ¡×¤¬FINAL¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØSASUKE2024 ¡ÁÂè42²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î25Æü18»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¤ËÄÍÅÄÎ½°ì¤â¡ª¡¡¡ØSASUKE2024 ¡ÁÂè42²óÂç²ñ¡Á¡Ù½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡ØSASUKE¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï½é¤È¤Ê¤ë12·î25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯ÆüËÜ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿³Æ³¦¤Î²áµîºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Àº±Ô¤¬ËÜÈÖÁÈ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÎÐ»³¤ËÂç½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È3¿Í¡¢ÂÎÁà¡¦Ã«Àî¹Ò¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡¢½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬½¸·ë¡£°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦No.1¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë!?¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡¦T¡Ý²¬ÅÄ¡õ2ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¡¦¶â»ÒÐÒ»Ê¤Î¥×¥íÌîµå³¦¥¥ó¥°2¿Í¤âËÜµ¤»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¦Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡¢¡õTEAM¡¦FUMA¤âÅÐ¾ì¡£¡ØSASUKE¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦MAX¡¦REINA¤ä¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦HIKAKIN¤ÎÄ©Àï¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡¡²áµî9²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤¬º£Ç¯¤â»²Àï¡£Á°²óÂç²ñ¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¡×¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´äËÜ¡¢º£²ó¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ÇÄ©¤à¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢úðÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ê7 MEN »ø¡Ë¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î2¿Í¤â¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¸¶²Å¹§¤¬º£²ó½éÄ©Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥±¥¬¤ÇÌµÇ°¤ÎÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C¡¾Z¡Ë¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¡£ÁöÎÏ¡¦ÏÓÎÏ¡¦Ä·ÌöÎÏ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢100¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¹¶Î¬Ë¡¤È¤Ï¡©
¡¡ºòÇ¯¡¢¸«»ö2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿´üÂÔ¤Î¿·À±¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌîÀ¿¤ÎÂ©»Ò¡¦²ô²¦¤È»³ÅÄ¾¡¸ÊÎ¨¤¤¤ë»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×ºÇÇ¯¾¯¤ÎÃæÅç·ëÂÀ¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤½¤í¤Ã¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°äÅÁ»Ò¤ò·Ñ¤°2¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡õFINAL¿Ê½Ð¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤â¡ØSASUKE¹Ã»Ò±à¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¹»¤¬»²Àï¡£¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Î¡ØSASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2024¡Ù¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡È¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¡É¤³¤È¿¹ËÜÍµ²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿ÅÄÎµÌé¡¢»³ËÜÎÉ¹¬¤Ê¤É¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¥º¥é¥ê¡£¤Þ¤À¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤Ä¶Æñ´Ø¤Î3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥ê¥ß¥Ã¥È.BURST¡×¹¶Î¬¤ËÄ©¤à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿ÍÎà½é¤Î¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡À¤³¦°ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¼«Ëý¤Î12¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬4¼ïÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡ØSASUKE¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë´ºÆ®¾ÞÏÈ¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤«¤é¤Ï2¿Í¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸ø¼°YouTube¡ÖSASUKE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ11·î25Æü17»þ¤«¤éËè½µ·î¡¦¶âÍË¤ËÁ´8²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤«¤é½Ð¾ìÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê100¿ÍÁ´°÷¤Î¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤á¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ò¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤â¿·ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡ØSASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2024¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿TEAM JAPAN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¹ËÜÍµ²ðver.¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤âÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ¥°¥Ã¥º¤ÏTBS¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¡¢TBS¥¹¥È¥¢Åìµþ±ØÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£ ¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¡ØSASUKE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤¬12·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡ØSASUKE¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â»î¿©¤·ÂçËþÂ¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¼ýÏ¿¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Ì¾Êª¥¨¥ê¥¢¤¬¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÅÚÆü¤Ë¤Ï¡ØSASUKE¡Ù¾ïÏ¢Áª¼ê¤âÍè¾ì¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾Êª¥¨¥ê¥¢¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âKIRIN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëóÊÎÛ¡£KIRIN¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÀ»½ÃóÊÎÛ¡×¤¬FINAL¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØSASUKE2024 ¡ÁÂè42²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î25Æü18»þÊüÁ÷¡£