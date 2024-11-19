¹á¼è¿µ¸ã¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êÃæ¿¹ÌÀºÚ·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡ÖTATTOO¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¡¡¹á¼è¿µ¸ã¤¬11·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircus Funk¡Ù¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖTATTOO¡Êfeat. Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë¡×¤Î¼ýÏ¿¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ò11·î20Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¹á¼è¿µ¸ã¡¢Ç°´ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î±ÇÁü¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£¹á¼è¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡ÖTATTOO¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥«¥ÐーÅù¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Öº£¡ØTATTOO¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¡¢¥«¥Ðー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡ÖTATTOO¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¼è¤¬Æ±¤¸¤¯¶¦±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦SOIL & "PIMP" SESSIONS¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ËÈ¾¿®È¾µ¿¡¢¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹á¼è¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Ãæ¿¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æº£²óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¹á¼è¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¹á¼è¤¯¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¹á¼è¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï°ì½ï¤Ë¥Öー¥¹¤ØÆþ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼Â»Ü¡£Ãæ¿¹¤¬²Î¤¤Êý¤Ê¤É¤òÍ¥¤·¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸å¡¢¹á¼è¤¬¡Ö3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦·è°ÕÉ½ÌÀ¤ÎÍÍ¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤¬µï¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¹á¼è¤ÎËË¤ò¿¨¤ê±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ11·î13Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCircus Funk¡Êfeat. Chevon¡Ë¡×¤ÏÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤ËiTunes ¥½¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë