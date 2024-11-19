Stray Kids、通算4作目のアルバム1位【オリコンランキング】
8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム『GIANT』が、初週33.5万枚を売り上げ、11月19日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2023年11月27日付の『樂-STAR（ROCK-STAR）』以来、通算4作目のアルバム1位となった。
【写真】Stray Kidsの日本2ndアルバム『GIANT』通常盤ジャケット解禁
本作は、8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム。壮大でパワフルなリード曲「GIANT」や、フジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』の主題歌となった「WHY?」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2024年11月25日付：集計期間:2024年11月11日〜17日）＞
【写真】Stray Kidsの日本2ndアルバム『GIANT』通常盤ジャケット解禁
本作は、8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム。壮大でパワフルなリード曲「GIANT」や、フジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』の主題歌となった「WHY?」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2024年11月25日付：集計期間:2024年11月11日〜17日）＞