¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã£Ã¡Û»°±º±ÊÍý¤¬Á°¸¡¹¥´¶¿¨¡ÖÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤ÏÈ´¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç¶¡ÖÂè£±£±²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã£ÃÁÈ¤Ï£²Ï¢Î¨£³£µ°Ì¡Á£µ£µ°Ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤Î¤¿¤á¾å°Ìµ¡¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹¥µ¤ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬½éÆü¥É¥ê¡¼¥à£±¹æÄú¤Î»°±º±ÊÍý¡Ê£´£±¡áÀÅ²¬¡Ë¤À¡£
¡¡ÆÃ·±¸å¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½ÐÂ¤ä¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¸½ºß¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£³°Ì¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë½éÀï¤ÎÏÈÈÖ¤ÏÁª¹Í½ç°Ì¡Ê¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¡Ë¤Ç·èÄê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£³°Ì¤Ê¤é£²¹æÄú¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö£²ÏÈ¤Ï·ù¤¤¤Ê¤Î¤ÇÉÍÅÄ¡Ê°¡Íýº»¡ËÁª¼ê¤ÏÈ´¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²°Ì¤ÎàÉÍÅÄ±Û¤¨á¤òÃ£À®¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½éÀï¤Î£±¹æÄúÃ¥¼è¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£