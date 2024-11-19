¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÆ£²¬½Ó²ð¤¬¹¥Ä´µ¡¥²¥Ã¥È¡¡ÅöÃÏ¤â¹¥°õ¾Ý¡ÖÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡£¤¦¤Í¤ê¼«ÂÎ¤Ï·ù¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£îÊ¡²¬¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£²¬½Ó²ð¡Ê£´£±¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£±£·¹æµ¡¤Ï£²ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤È¶á¶·¤Ç¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤Â¤È¤«È¿±þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá´Ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥éÄ´À°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Î£Çµ£·£°¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¤Î»²Àï¡£Á°²ó¤Ï½àÍ¥£µÃå¤À¤¬¡¢£Çµ¤ò½ü¤±¤Ð£´ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È¾ï¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Í¤ê¼«ÂÎ¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼«¿È¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ§¤á¤ë¥É¥ëÈ¢¿åÌÌ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Í¥½Ð¤³¤½¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é£Ö¼ÂÀÓ¤Ï£°¡£¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅöÃÏ½é¹¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£