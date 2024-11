【星のカービィ もふらっと ぬいぐるみストラップ」2種】12月28日 発売予定価格:各1,870円【星のカービィ ステータスアイコン ぬいぐるみミニクリーナー】12月28日 発売予定価格:1個990円

タカラトミーアーツは、「星のカービィ もふらっと ぬいぐるみストラップ」2種(カービィ/ワドルディ)を12月28日に発売する。価格は各1,870円。

また、「星のカービィ ステータスアイコン ぬいぐるみミニクリーナー」も同日より販売される。価格1個は990円。

「星のカービィ もふらっと ぬいぐるみストラップ」(2種)

発売日:12月28日

価格:各1,870円

サイズ:120×100×30mm(幅×高さ×奥行き)

チェーンの長さ:約80mm

“もふもふ”とした“フラット”なぬいぐるみ「もふらっと」シリーズより、「カービィ」と「ワドルディ」のストラップが登場。それぞれの名前が入ったリボンや、パステルカラーの星をつなげたビーズの飾りがついている。バッグなどに付けやすい、チェーンのストラップとカニカン付き。

「星のカービィ ステータスアイコン ぬいぐるみミニクリーナー」(全10種)

【カービィ】【ワドルディ】

12月28日 発売

価格:1個990円

「星のカービィ」のドット絵が可愛いぬいぐるみミニクリーナー。裏面がクリーナー素材になっており、スマートフォンやゲーム機の画面をきれいにすることができる。

ラインナップは、「NORMAL」、「ワープスター」、「SLEEP」、「SWORD」、「CLASH」、「いたっ!」、「クリア」、「PARASOL」、「ミックス」にシークレット1種を加えた全10種。何がでるかわからないランダム仕様となっている。

(C) 1993 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

(C) Nintendo / HAL Laboratory,Inc.