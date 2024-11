【「アンダーク 新しい透明な力のすべて」1巻】11月19日 発売価格:759円

小学館は、マンガ「アンダーク 新しい透明な力のすべて」の1巻を11月19日に発売する。価格は759円。

本作は「ストレッチ」や「ヴァンピアーズ」などで知られる漫画家・アキリ氏による最新作。「月刊サンデーGX」2024年7月から連載が始まっている。

地球から10光年の距離で起こった超新星爆発をきっかけに超能力を使えるようになった姉妹、真莉愛と杏をめぐるストーリーで、「新時代サイキックSF」と銘打たれている。

なおCOMICZINやゲーマーズ、メロンブックスで紙の単行本を購入すると、購入特典としてイラストカードが付いてくる。

【「アンダーク 新しい透明な力のすべて」1巻あらすじ】

新時代サイキックSF、開幕!

地球から10光年の距離で起こった超新星爆発。

その後、原因不明の高熱が世界中で流行する。

身寄りなく暮らす姉妹、真莉愛と杏も高熱を発症。

快復した二人は、突如超能力を使えるようになっていて……!?

透明な力が姉妹の運命と世界を変えていく。

超新星サイキック×サスペンス、開幕。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.