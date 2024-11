【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ENHYPENが日本語楽曲をリリースするのは、2023年9月リリースの日本3rdシングル「結 -YOU-」以来、約1年2ヵ月ぶり!

ENHYPENが「No Doubt」と「XO(Only If You Say Yes)」の日本語バージョンを11月19日0時に配信リリースした。

11月11日にリリースされたリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』のタイトル曲「No Doubt」は、いつも一緒にいることはできない恋人だが、僕たちの変わらない愛を確信するようになるストーリーを描いた楽曲で、ズボンの後ろポケットを活用したポイントダンスが話題を呼んでいる。

「No Doubt(Japanese Ver.)」は、数々のENHYPENの日本語楽曲を手掛けているbarboraが、オリジナル楽曲のイメージをそのままに日本語の歌詞に導いた。韓国アルバムのリリースと同時に日本語バージョンもリリースされるのは初となる。

また、7月にリリースされ初動ダブルミリオンセラーを記録した2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のタイトル曲の「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許すなら何でもしてあげたい少年の心を表現した曲。

日本語バージョンの歌詞は「No Doubt(Japanese Ver.)」と同じくbarboraが手掛け、「車も家も欲しい??」「君の夢 叶うように」などの日本語の歌詞を通して甘いセレナーデを完成させた。

ENHYPENが日本語楽曲をリリースするのは、2023年9月リリースの日本3rdシングル「結 -YOU-」以来、約1年2ヵ月ぶり。これらの楽曲を通して”いつも一緒にいることはできない”日本にいるファンへの愛情を感じ取ることができる。

先立ってリリースされた『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、発売初週の1週間(集計期間11月11日~1117日)で計140万6,926枚をセールス、歴代K-POPリパッケージアルバムのなかで最多初動販売量の新記録を打ち立てた。リパッケージアルバムでミリオンセラーを達成したK-POPアーティストは、ENHYPENを含めてわずか2グループのみで、日本では本日19日に発売日を迎える。

なお、ENHYPENは11月20日にライブBlu-ray&『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’ IN JAPAN』を発売する。

リリース情報

2024.11.19 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/