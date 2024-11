【映像】衝撃の飛距離!大谷翔平、驚愕の超特大ホームラン

『FOX Sports: MLB』が、公式Xアカウント上でMLB飛距離ランキングを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が放ったホームランの“驚異の飛距離”を証明する動画が大きな反響を呼んでいる。

同アカウントは「We miss baseball, so here are the 9 furthest home runs hit in 2024!」と、ホームランシーンを集めた動画を公開。MLB両リーグで放たれたスラッガーたちの“超・長距離弾”の飛距離ランキングを動画で紹介する形となったが、その中で大谷は、1位のヘスス・サンチェス(マイアミ・マーリンズ)が放った146.3m弾には及ばなかったものの、9本のうち2本(145.1m/4位タイ、144.2m/6位タイ)をランクインさせるという“驚異の飛距離”を披露。大谷がいかに特異な“ホームランバッター”であるかを改めて示す形となった。4位にランクインした大谷の今季最長記録は6月18日(日本時間19日)、ロッキーズ戦で記録した第20号、打球速度113マイル(約181.8キロ)、飛距離476フィート(約145メートル)。

大谷といえば、“140m超え”の超・長距離弾だけでも今季9本放ち、ニューヨーク・ヤンキース、アリゾナ・ダイヤモンドバックスの7本を超え、チームではなく“個人”でコロラド・ロッキーズの11本に次ぐ第2位につけるという離れ業を披露し、話題となったが、その“驚異の長打力”をさらに裏付けるかのようなこの投稿に、日米のファンも注目。ネット上の野球ファンからは「SHOTIME」「GOATANI」「大谷さん物理法則を超えてる」「大谷さんは飛距離もメジャートップクラス」「ドジャースのチーム内飛距離記録もほぼ独占だしな」「大谷さんすごすぎだろw」「バケモノやんw」「鳥肌立った!」「やっぱり人間じゃない」「大谷さんがいるだけで野球史が大幅に変わるから恐ろしいな」「打球音が完璧すぎる」「メジャーはまだ上がいるからスゴいな」「少ししか出てないトラウトすげえ」といった様々な反響が巻き起こっている。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)