ÂåÉ½¾·½¸¤Ë´ÆÆÄ¶ì¸À¡Ä1Ê¬¤â½Ð¾ì¤»¤º¡ÖÃÏµå¤òÈ¾¼þ¤Û¤ÉÎ¹¡×¡¡¿û¸¶Í³Àª¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë±Ñ³åºÓ
¿û¸¶¤Ï9¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥ºµ¯ÍÑ¤Ê¤·¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Ï¡¢11·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿û¸¶¤À¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆÀ¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò´î¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿û¸¶¤Î³èÌö¤ò¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDaily Echo¡×¤âÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÈ¯Â¸å¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¿û¸¶¤À¤¬¡¢2¼¡Í½ÁªºÇ½ªÀï¤Î¥·¥ê¥¢Àï¡Ê5-0¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½ªÍ½Áª4»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¿û¸¶¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÖDaily Echo¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼éÈ÷¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿û¸¶¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥ÈºÝ¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î³èÌö¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢²áµî2ÅÙ¤ÎÂåÉ½³èÆ°´ü´Ö¤Ç¿û¸¶¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥æ¥¡Ê¿û¸¶¡Ë¤ÏÃÏµå¤òÈ¾¼þ¤Û¤ÉÎ¹¤·¤Æ¡¢1Ê¬¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤òÉé½ý·ç¾ì¤·¤¿°Ê³°¤Ï¡¢10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿û¸¶¡£±¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏMFÆ²°ÂÎ§¡¢MF°ËÅì½ãÌé¤â¤¤¤ë¤¿¤á¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ÏßõÎõ¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿û¸¶¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤³¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë