¡ÖÇØ¶Ú¥Ô¥·¥Ã¡×52ºÐ½÷Í¥¤¬É×ÉØ¤Ç¤ªÃãÎ©¤Æ¤ëÈþÎï¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÏÂÁõ¡×¡ÖÏÂ¤Î¤·¤Ä¤é¤¤¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÒÀ¥Î¤Êæ(52)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤Ç30Ç¯Êª¤ÎÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ú¹Ã¸æ½ËÃã»ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢Í§¿Í¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ªÃã¤òÎ©¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¾®Æ¦¿§¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃåÊª¤òÃå¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ºîË¡¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÃåÊª¤Ï30Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ1ÅÙ¤âÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡¡ØÄâ¼ç¤é¤·¤¤¤ï¤è¡Á¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¹ÔÆ°¤ÏÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É×NIGO¤â¸ò¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂ¤Î¤·¤Ä¤é¤¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¸æÉ×ÉØ¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÏÂÁõ¡×¡ÖÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥·¥Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£