ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
レーンECBチーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）「インフレ：新たな視点」講演
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想 24.5万件 前回 22.38万件
22:30
カナダ国際証券取扱高（9月）
予想 N/A 前回 99.7億カナダドル
19日
0:00
米NAHB住宅市場指数（11月）
予想 42.0 前回 43.0
グールズビー・シカゴ連銀総裁、秋季金融市場会議出席
3:30
ラガルドECB総裁、イベント「変わりゆく時代の経済と課題」講演
グリーン英中銀委員、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）「インフレの未来」出席
6:00
対米証券投資（9月）
予想 N/A 前回 1114.0億ドル
G20首脳会議（19日まで）
※予定は変更されることがあります。
レーンECBチーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）「インフレ：新たな視点」講演
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想 24.5万件 前回 22.38万件
22:30
カナダ国際証券取扱高（9月）
予想 N/A 前回 99.7億カナダドル
19日
0:00
米NAHB住宅市場指数（11月）
予想 42.0 前回 43.0
グールズビー・シカゴ連銀総裁、秋季金融市場会議出席
3:30
ラガルドECB総裁、イベント「変わりゆく時代の経済と課題」講演
グリーン英中銀委員、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）「インフレの未来」出席
6:00
対米証券投資（9月）
予想 N/A 前回 1114.0億ドル
G20首脳会議（19日まで）
※予定は変更されることがあります。