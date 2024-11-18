22:00　
レーンECBチーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）「インフレ：新たな視点」講演
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席

22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想　24.5万件　前回　22.38万件

22:30
カナダ国際証券取扱高（9月）
予想　N/A　前回　99.7億カナダドル

19日
0:00
米NAHB住宅市場指数（11月）
予想　42.0　前回　43.0　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、秋季金融市場会議出席

3:30　
ラガルドECB総裁、イベント「変わりゆく時代の経済と課題」講演
グリーン英中銀委員、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）「インフレの未来」出席

6:00
対米証券投資（9月）
予想　N/A　前回　1114.0億ドル

G20首脳会議（19日まで）


※予定は変更されることがあります。