¡ÖÁ´¾ì½êÀ©ÇÆ¡×¥¹¡¼½÷¤¬ÇîÂ¿¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ÖÇòÀ±¥«¥é¡¼¤ÎÍÎÉþ¡×¤ÇËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¶å½£¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö¥¹¡¼½÷¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬Ê¡²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¡£ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¸½ÃÏ´ÑÀï¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¥Ï¥Ã¥¥è¥¤¡ª¤»¤¥È¥ê¤¯¤ó¡×¤È´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»³º¬Àé²Â¡£¡Ö ¤³¤ì¤Çº£Ç¯¤ÏÁ´¾ì½êÀ©ÇÆ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¾ìÆâ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¶å½£¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ªÎÉ¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖÇòÀ±¥«¥é¡¼¤ÎÍÎÉþ¤Ç¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£