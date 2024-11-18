高野洸、新曲「Werewolf」MV公開
高野洸が12月4日にリリースする約2年半ぶりの3rdアルバム『Advance』から、新録曲「Werewolf」のMVを公開した。
◆「Werewolf」MV
「Werewolf」はダーティーで野太いトラップ＆ベースミュージックを核に、アラビックな雰囲気の旋律とシネマ的な要素を融合したサウンド。リリックは、正義感が強すぎて歪む人、度が過ぎる憶測やそれを信じすぎる人達が、無自覚のうちにどんどん狼のようになっていってしまう、ということをテーマにしている。
『Advance』
詳細：https://takano-akira.net/contents/853424
予約：https://takanoakira.lnk.to/3rdalbum
【初回生産限定盤 AL+DVD (スマプラ対応)】
品番 : AVZD-63667/B
価格 : ￥7,700 (税込) / ￥7,000 (税抜)
・スペシャルパッケージ仕様
・封入特典 :
フォトブック
トレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム封入)
・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes
【初回生産限定盤 AL+Blu-ray (スマプラ対応)】
品番 : AVZD-63668/B
価格 : ￥7,700 (税込) / ￥7,000 (税抜)
・スペシャルパッケージ仕様
・封入特典 :
フォトブック
トレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム封入)
・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes
収録内容
CD（AVZD-63667・AVZD-63668共通）
1.Werewolf (アルバム新録曲・自身作詞曲)
2.zOne
3.ex-Doll
4.Paradise
5.UFO
6.ゆらりゆらり (アルバム新録曲・自身作詞&初の作曲に携わった楽曲)
7.Stay with me
8.バルーン (アルバム新録曲・自身作詞曲)
9.君という奇跡 (高野洸主演ドラマ・MBSドラマ特区「過保護な若旦那様の甘やかし婚」エンディング主題歌)
映像DISC（AVZD-63667/B・AVZD-63668/B共通）
1.zOne ［Music Video］
2.ex-Doll ［Music Video］
3.君という奇跡 ［Music Video］
4.Werewolf ［Music Video］
5.zOne ［Dance Performance Video］
6.ex-Doll ［Dance Performance Video］
7.特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes
【AL+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-63669/B
価格 : ￥4,180 (税込) / ￥3,800 (税抜)
初回封入特典 :
トレーディングカード (AL+DVD盤Bver.3種類中1種ランダム封入)
収録内容
CD
（AVZD-63667と共通）
DVD
1.zOne ［Music Video］
2.ex-Doll ［Music Video］
3.君という奇跡 ［Music Video］
4.Werewolf ［Music Video］
5.zOne ［Dance Performance Video］
6.ex-Doll ［Dance Performance Video］
【AL(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-63670
POS : 498806463670/9
価格 : ￥3,190 (税込) / ￥2,900 (税抜)
初回封入特典 :
トレーディングカード (AL盤Cver.3種類中1種ランダム封入)
収録内容
CD
（AVZD-63667と共通）
関連リンク
◆高野洸 オフィシャルX
◆高野洸 オフィシャルInstagram