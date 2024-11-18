高野洸が12月4日にリリースする約2年半ぶりの3rdアルバム『Advance』から、新録曲「Werewolf」のMVを公開した。

◆「Werewolf」MV

「Werewolf」はダーティーで野太いトラップ＆ベースミュージックを核に、アラビックな雰囲気の旋律とシネマ的な要素を融合したサウンド。リリックは、正義感が強すぎて歪む人、度が過ぎる憶測やそれを信じすぎる人達が、無自覚のうちにどんどん狼のようになっていってしまう、ということをテーマにしている。

MVは、隠れ家的なチャイニーズレストランの円卓を囲んで人狼ゲームを楽しんでいる場面から人狼へと変化していく様が描かれている。アジアの路地裏、隠れ家的な場所で4人のダンサーと高野が繰り広げるパワフルでクールなダンスパフォーマンスがヒップホップサウンド、リリックとマッチしている。クールで迫力のあるコレオグラフを制作したのはKANUだ。



『Advance』

2024.12.4（水）On Sale
詳細：https://takano-akira.net/contents/853424
予約：https://takanoakira.lnk.to/3rdalbum

【初回生産限定盤 AL+DVD (スマプラ対応)】
品番 : AVZD-63667/B
価格 : ￥7,700 (税込) / ￥7,000 (税抜)
・スペシャルパッケージ仕様
・封入特典 :
　フォトブック
　トレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム封入)
・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes

【初回生産限定盤 AL+Blu-ray (スマプラ対応)】
品番 : AVZD-63668/B
価格 : ￥7,700 (税込) / ￥7,000 (税抜)
・スペシャルパッケージ仕様
・封入特典 :
　フォトブック
　トレーディングカード (初回生産限定盤Aver.3種類中1種ランダム封入)
・特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes

収録内容
CD（AVZD-63667・AVZD-63668共通）　
1.Werewolf (アルバム新録曲・自身作詞曲)
2.zOne
3.ex-Doll
4.Paradise
5.UFO
6.ゆらりゆらり (アルバム新録曲・自身作詞&初の作曲に携わった楽曲)
7.Stay with me
8.バルーン (アルバム新録曲・自身作詞曲)
9.君という奇跡 (高野洸主演ドラマ・MBSドラマ特区「過保護な若旦那様の甘やかし婚」エンディング主題歌)

映像DISC（AVZD-63667/B・AVZD-63668/B共通）　
1.zOne ［Music Video］
2.ex-Doll ［Music Video］
3.君という奇跡 ［Music Video］
4.Werewolf ［Music Video］
5.zOne ［Dance Performance Video］
6.ex-Doll ［Dance Performance Video］
7.特典映像 : 3rd ALBUM "Advance" Behind The Scenes

【AL+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-63669/B
価格 : ￥4,180 (税込) / ￥3,800 (税抜)

初回封入特典 :
トレーディングカード (AL+DVD盤Bver.3種類中1種ランダム封入)

収録内容
CD
（AVZD-63667と共通）

DVD
1.zOne ［Music Video］
2.ex-Doll ［Music Video］
3.君という奇跡 ［Music Video］
4.Werewolf ［Music Video］
5.zOne ［Dance Performance Video］
6.ex-Doll ［Dance Performance Video］

【AL(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-63670
POS : 498806463670/9
価格 : ￥3,190 (税込) / ￥2,900 (税抜)

初回封入特典 :
トレーディングカード (AL盤Cver.3種類中1種ランダム封入)

収録内容
CD
（AVZD-63667と共通）

関連リンク

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