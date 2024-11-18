¥ê¥¢¥ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²YOU¤¬µþÅÔ¤Ë½Ð¿Ø¡ª¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡ª¡ª¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½©¤Î¤¤¤¤Î¹YOUµ¤Ê¬ ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¹¤Î¥¯¥»¤¬¥¹¥´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Äµö¤·¤Æ¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²SP¡×¡£¥¯¥»¤Î¶¯¤¤YOU¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë95Ê¬¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥¢¥ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²YOU¤¬µþÅÔ¤Ë½Ð¿Ø¡ª¡õSLµ¡´Ø¼Ö¥ª¥¿¥¯¤¬Àä·Ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Î¹
¡Ê2014Ç¯7·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë
¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥Ø¥¢¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¦¥ß¥Ê¥«¥¿¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡ÊÅö»þ38ºÐ ¤â¤Á¤í¤óËÜÌ¾ IT´ØÏ¢´ë¶È¤Îµ»½Ñ¿¦°÷¡Ë¡£ËÜÊª¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ç¤¹¤«¡Ä¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡©
¡ÖÂçÏÂº²¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë5Æü´Ö¡¢µþÅÔ¤Ë10Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤ÇÂÚºß¡£ÆÃ¤ËÀ¶¿å»û¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢ÍèÆü4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¤â¤¦°ìÅÙË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Î»Ñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© Ê¹¤±¤Ð¡¢¡ÖÃåÊª¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ¤ËÃå¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É¤ÏËèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯Á°¤«¤é¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª ¼Â¤ÏÉãÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¡£¤½¤â¤½¤âÁÄÊì¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤ÅÁÅý¤òËÍ¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢3·»ÄïÁ´°÷¡¢ÆüËÜÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤À¤½¤¦¡Ê·»¡§¥³¥¿¥í¡¼¡¢»Ð¡§¥Ò¥í¥ß¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥»¶¯¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¡ÄÆ±¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È²÷Âú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì©Ãå·èÄê¡ª
5Æü¸å¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡¦È¾Â¢Ìç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤»»²¤¸¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢5Æü´ÖÀ²Å·¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÅìµþ´Ñ¸÷¡Ê¹Äµï¡Á¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢Æü¾Æ¤±¤Ç¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÀ×¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¡ª ¤·¤«¤âÆ¬Èé¤Ï¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤à¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤é¤·¤¤¡£¤·¤Ð¤é¤¯·ë¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¡Ä¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÁáÂ®¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²ºî¤ê¤Î¼Â±é¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤óÎ®¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Îºî¤êÊý¡Û
¡ Æ¬ÄºÉôÊ¬¤òÄæÅá¤Ç¿µ½Å¤ËÄæ¤Ã¤Æ¡¢·îÂå¡Ê¤µ¤«¤ä¤¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¢ À°È±ÎÁ¤òÈ±Á´ÂÎ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê¤³¤à¡£
£ ¥Ø¥¢¥´¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡È¤Þ¤²¡É¤ò·ë¤¦¡£·ë¤ó¤ÀÈ±¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤êÀ°È±ÎÁ¤ò¤Ä¤±¤Æ¸Ç¤á¡¢¿µ½Å¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¤ ÉÔÂ·¤¤¤ÎÌÓÂ«¤ÎÀèÃ¼¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢´°À®¡ª
ÃåÊª¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤¶µþÅÔ¤Ë½ÐÈ¯¡£À¶¿å»û¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¿Ø¤¸¤ã¡Á¡ª
À¶¿å»û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¡ª ¤Ê¤ó¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢µÞî±¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤Î»£±Æ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª ¤ä¤Ï¤ê¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î´Ñ¸÷Ãæ¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖËÍ¤Î»ö¤òÆüËÜ¿Í¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢°¤¤°õ¾Ý¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¼Ì¿¿¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ª¿ÍÊÁ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
»£±Æ²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¦À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤Ø¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¶¿å»û¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÊâ¤²ó¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤ª¤ß¤ä¤²³¹¤â»¶ºö¡£¤ª¤ê¤¬¤ß¤ÎÄá¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»ç¤ÎÆü»±¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢2,000±ß¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¡ª Æ¬Èé¤ÎÆü¾Æ¤±¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤Ï»±¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¸á¸å4»þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸â²°Âæ¤Î¡Ö¤ß¤à¤í¡×¡Ê¸½ºß¤Ï°ÜÆ°¤·¤Æ±Ä¶È¡Ë¡£¼Â¤ÏÃåÍÑÃæ¤ÎÃåÊª¤â¡¢Á°Ç¯¤Ë¤³¤Á¤é¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÌÀ¤ë¤á¤Î¿§¤ÎÃåÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢2³¬¤Ø°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤Å¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï±Ñ¸ì¤¬Î®Äª¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÏ·ÊÞ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡ª
2³¬¤ÇÌÀ¤ë¤á¤Î±©¿¥¤ò»îÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬¾åÉÊ¤Ç¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡ª ¤¹¤°¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â±©¿¥É³¡¢ÃåÊª¡¢ÂÓ¤Ê¤É·×4ÅÀ¤òÁª¤Ó¡¢Áí³Û98,820±ß¤ÈÂç¿ÍÇã¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£
¡Öº£Æü¤ÏÀ¶¿å»û¤Ë¹Ô¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Ç¤âº£Æü¤ÎÆüº¹¤·¤ÇÆ¬¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÌÀÆü¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ªµÙ¤ß¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ªÈ©¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡¢Æ¬Èé¤ò¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥¢¥ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²YOU¤¬µþÅÔ¤Ë½Ð¿Ø¡ª¡õSLµ¡´Ø¼Ö¥ª¥¿¥¯¤¬Àä·Ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Î¹
¡Ê2014Ç¯7·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë
¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥Ø¥¢¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¦¥ß¥Ê¥«¥¿¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡ÊÅö»þ38ºÐ ¤â¤Á¤í¤óËÜÌ¾ IT´ØÏ¢´ë¶È¤Îµ»½Ñ¿¦°÷¡Ë¡£ËÜÊª¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ç¤¹¤«¡Ä¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡©
¡ÖÂçÏÂº²¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë5Æü´Ö¡¢µþÅÔ¤Ë10Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤ÇÂÚºß¡£ÆÃ¤ËÀ¶¿å»û¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢ÍèÆü4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¤â¤¦°ìÅÙË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢3·»ÄïÁ´°÷¡¢ÆüËÜÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤À¤½¤¦¡Ê·»¡§¥³¥¿¥í¡¼¡¢»Ð¡§¥Ò¥í¥ß¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥»¶¯¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¡ÄÆ±¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È²÷Âú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì©Ãå·èÄê¡ª
5Æü¸å¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡¦È¾Â¢Ìç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤»»²¤¸¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢5Æü´ÖÀ²Å·¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÅìµþ´Ñ¸÷¡Ê¹Äµï¡Á¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢Æü¾Æ¤±¤Ç¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÀ×¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¡ª ¤·¤«¤âÆ¬Èé¤Ï¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤à¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤é¤·¤¤¡£¤·¤Ð¤é¤¯·ë¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¡Ä¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÁáÂ®¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²ºî¤ê¤Î¼Â±é¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤óÎ®¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Îºî¤êÊý¡Û
¡ Æ¬ÄºÉôÊ¬¤òÄæÅá¤Ç¿µ½Å¤ËÄæ¤Ã¤Æ¡¢·îÂå¡Ê¤µ¤«¤ä¤¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¢ À°È±ÎÁ¤òÈ±Á´ÂÎ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê¤³¤à¡£
£ ¥Ø¥¢¥´¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡È¤Þ¤²¡É¤ò·ë¤¦¡£·ë¤ó¤ÀÈ±¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤êÀ°È±ÎÁ¤ò¤Ä¤±¤Æ¸Ç¤á¡¢¿µ½Å¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¤ ÉÔÂ·¤¤¤ÎÌÓÂ«¤ÎÀèÃ¼¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢´°À®¡ª
ÃåÊª¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤¶µþÅÔ¤Ë½ÐÈ¯¡£À¶¿å»û¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¿Ø¤¸¤ã¡Á¡ª
À¶¿å»û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¡ª ¤Ê¤ó¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢µÞî±¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¤Î»£±Æ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª ¤ä¤Ï¤ê¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î´Ñ¸÷Ãæ¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖËÍ¤Î»ö¤òÆüËÜ¿Í¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢°¤¤°õ¾Ý¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¼Ì¿¿¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ª¿ÍÊÁ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
»£±Æ²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¦À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤Ø¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¶¿å»û¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÊâ¤²ó¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤ª¤ß¤ä¤²³¹¤â»¶ºö¡£¤ª¤ê¤¬¤ß¤ÎÄá¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»ç¤ÎÆü»±¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢2,000±ß¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¡ª Æ¬Èé¤ÎÆü¾Æ¤±¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤Ï»±¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¸á¸å4»þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸â²°Âæ¤Î¡Ö¤ß¤à¤í¡×¡Ê¸½ºß¤Ï°ÜÆ°¤·¤Æ±Ä¶È¡Ë¡£¼Â¤ÏÃåÍÑÃæ¤ÎÃåÊª¤â¡¢Á°Ç¯¤Ë¤³¤Á¤é¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÌÀ¤ë¤á¤Î¿§¤ÎÃåÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢2³¬¤Ø°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤Å¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï±Ñ¸ì¤¬Î®Äª¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÏ·ÊÞ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡ª
2³¬¤ÇÌÀ¤ë¤á¤Î±©¿¥¤ò»îÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬¾åÉÊ¤Ç¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡ª ¤¹¤°¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â±©¿¥É³¡¢ÃåÊª¡¢ÂÓ¤Ê¤É·×4ÅÀ¤òÁª¤Ó¡¢Áí³Û98,820±ß¤ÈÂç¿ÍÇã¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£
¡Öº£Æü¤ÏÀ¶¿å»û¤Ë¹Ô¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Ç¤âº£Æü¤ÎÆüº¹¤·¤ÇÆ¬¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÌÀÆü¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ªµÙ¤ß¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ªÈ©¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¥³¥¸¥í¡¼¤µ¤ó¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡¢Æ¬Èé¤ò¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡ª