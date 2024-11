モデルの未来リナさん(25)が、自身のインスタグラムのストーリーズで、肺炎を患っていたことを明かしました。

【写真を見る】【未来リナ】14日以上も不調が続いた要因「アレルギーによる肺炎」「身体の限界を感じて怖かった」心境を告白





未来リナさんは「Reminder for you and me」と題し、「日本に帰国して5回目の通院。どの検査も異常なしなのに微熱は下がらないし、日替わりで色々な症状が続いてまともな生活もできずでした」と報告。









続けて、「やっと今日はCTで、何らかのアレルギーによる肺炎になっていたことがわかり、それが14日以上も不調の続いた要因だとわかりました」と、体調不良の原因が、アレルギーによる肺炎だったと明かしました。









未来リナさんは「普段は痛みなど我慢強い方ですが、今回はかなり身体の限界を感じて自分でも怖かったです」と心境を告白。



「その分、良い健康であることの幸せ・贅沢さをリマインドされました」と、前向きにコメントし、「自分の身体を酷使すること、誰かの・何かのために犠牲にすること、我慢し続けること、いじめることは、決してあってはならない」と決意を表しました。









また、「念のため補足ですが、感染症ではないです!イベント開催&出演前からすべての感染症の検査は受けていて、どれも陰性です」と伝え、「アレルギーによる炎症ということだけ今は分かっているので、具体的に何のアレルギーなのかはこれから調べるところです」と、現状を説明。









そして、「インスタでは普段あまり細かいライフアップデートはしませんが、直近でイベントごとが多かったのでシェアさせていただきました」と、投稿の経緯を明かした未来リナさん。









最後に「季節の変わり目ももちろん、年末に向けて心も身体も色々な疲れ、プレッシャーの出る時期だと思うので、いつも以上にEXTRA SELF CAREしていきましょう」と呼びかけました。



【担当:芸能情報ステーション】