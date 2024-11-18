¥¤¥ó¥É¤ÇÂçµ¤±øÀ÷¤Î»ØÉ¸¤¬¡ÈºÇ¤â°¤¤¥ì¥Ù¥ë¡É¤ËÃ£¤¹¤ë¡¡¸ø¶¦¹©»ö¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¿·¤¿¤Êµ¬À©¤òÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½
Âçµ¤±øÀ÷¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢6ÃÊ³¬¤Î»ØÉ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¡¢ºÇ¤â°¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤Î¶Ø»ß¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤Êµ¬À©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï13Æü¤Ë¡¢±øÀ÷ÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹6ÃÊ³¬¤Î»ØÉ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¡¢ºÇ¤â°¤¤¡Ö¿¼¹ï¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÂçµ¤±øÀ÷ÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¤«¤é¡¢¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤ÎÀ©¸Â¤ä¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î³Ø¹»¤ä´ë¶È¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤Ç¤ÎÌî¾Æ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤ä¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂçµ¤±øÀ÷¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢ÌÜ¤ä¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£