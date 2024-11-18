Ê¶Áè¡Ö¿·¤¿¤Ê¶ÛÄ¥ÃÊ³¬¤Ë¡×¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÊóÆ»´±
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï18Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÀ¯¸¢¤¬ÊÆ¹ñÀ½¤ÎÄ¹¼ÍÄøÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÎÎ¹¶·â¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇ§¤á¤¿¤È¤ÎÊÆÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¶Áè´ØÍ¿¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¼ÁÅª¤Ë¿·¤¿¤Ê¶ÛÄ¥¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¹¥³¥Õ»á¤Ï¡Ö¹¶·â¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢µö²Ä¤òÍ¿¤¨¤¿¹ñ¡¹¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ²¤¤Ë¤è¤ëÊ¶Áè´ØÍ¿¤ÎÂÖÍÍ¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï9·î¡¢Ä¹¼ÍÄøÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÎÎ¹¶·â¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖNATO½ô¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬Àï¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢NATO¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¶¯¤¯¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£