¾åÅÄÀ¾¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÆÁÅç»ÔÎ©¡Ö¥Ù¥¹¥È£´¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡12·î28Æü³«Ëë
¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸©ÂåÉ½¡Ö¾åÅÄÀ¾¡×¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÆÁÅçÂåÉ½¤Î¡ÖÆÁÅç»ÔÎ©¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÂåÉ½¹»¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦´ÆÆÄ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡£
¸©ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÀ¾¤ÏÎëÌÚÍª°É¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤¯¤¸¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾åÅÄÀ¾¹â¹»¡¢36ÈÖ¤Ç¤¹¡ª¾åÅÄÀ¾¹â¹»36ÈÖ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£½Ä¤ËÁá¤¤¹¶·â¤òÉð´ï¤Ë¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢3»î¹ç¤Ç17ÆÀÅÀ¡¦3¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄÀ¾¡¦ÎëÌÚÍª°É¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡Ö7Ç¯Á°¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥Ù¥¹¥È4¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀµ¡¹Æ²¡¹Àï¤¤¤¿¤¤¡×
Áª¼ê¸¢¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¾åÅÄÀ¾¤Î½éÀï¤Ï2²óÀï¤Ç31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£