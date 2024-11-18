¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¼«¼£ÂÎ¤¬¶ÛµÞµÄÏÀ¡¡ÂçÉý¤Ë¡ÈÀÇ¼ý¸º¡ÉÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¡¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ä¤Ã¤ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¶ÛµÞ¤ÎµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¼«¼£ÂÎ¤¬¶ÛµÞµÄÏÀ
¡¡¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¯ºö¶¨µÄ¡£¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤Î´ë¶È¤¬103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¡Ö»¿À®¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÅ±ÇÑ¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÅÅÏÃÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤¬¸«Ä¾¤·¤Ë¡Ö»¿À®¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð»¿À®¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¸«Ä¾¤·¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ»Ô¡¡¿ÀÃ«½Ó°ì»ÔÄ¹
¡ÖÀéÍÕ»Ô¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â½»Ì±ÀÇ¤Î¸º¼ý¤ÏÌó253²¯±ß¤Ë¾å¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡18Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñµÄ¤Ç·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ³Û¤ò¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µá¤á¤ë178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÆþ¤ëÀÇ¼ý¤¬¸Ä¿Í½»Ì±ÀÇ¤À¤±¤Ç¤ª¤è¤½4Ãû±ß¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¤Ï¡¢¸«Ä¾¤¹É¬Í×À¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¸º¼ýÊ¬¤Î·êËä¤á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¹ñ¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤ë°Õ¸«É½ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï¤³¤É¤â°åÎÅÈñ¤äÆñÉÂ¤Ê¤É¤Î°åÎÅÈñ½õÀ®¡¢·ÉÏ·¥Ð¥¹¤äÊ¡»ã¥Ð¥¹¤Ê¤É¸©ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í»Ô¡¡µ×¸µ´îÂ¤»ÔÄ¹
¡ÖÎã¤¨¤Ð¿À¸Í»Ô¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸º¼ý¤ËÈ¼¤¦ÂåÂØºâ¸»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¸º¼ý¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤ò¸øÉ½¤·¡¢½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©¡¡Â¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤â¤·¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¿¤Á¤É¤³¤í¤ËºâÀ¯ÇËÃ¾¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·§ËÜ¸©¡¡ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡Ö¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÀÇÀ©²þÀµ¤ò½ä¤ë103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¼«¼£ÂÎ¤¬¶ÛµÞµÄÏÀ
¡¡¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¯ºö¶¨µÄ¡£¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤Î´ë¶È¤¬103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¡Ö»¿À®¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÅ±ÇÑ¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¸«Ä¾¤·¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ»Ô¡¡¿ÀÃ«½Ó°ì»ÔÄ¹
¡ÖÀéÍÕ»Ô¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â½»Ì±ÀÇ¤Î¸º¼ý¤ÏÌó253²¯±ß¤Ë¾å¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡18Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñµÄ¤Ç·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ³Û¤ò¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µá¤á¤ë178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÆþ¤ëÀÇ¼ý¤¬¸Ä¿Í½»Ì±ÀÇ¤À¤±¤Ç¤ª¤è¤½4Ãû±ß¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¤Ï¡¢¸«Ä¾¤¹É¬Í×À¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¸º¼ýÊ¬¤Î·êËä¤á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¹ñ¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤ë°Õ¸«É½ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï¤³¤É¤â°åÎÅÈñ¤äÆñÉÂ¤Ê¤É¤Î°åÎÅÈñ½õÀ®¡¢·ÉÏ·¥Ð¥¹¤äÊ¡»ã¥Ð¥¹¤Ê¤É¸©ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í»Ô¡¡µ×¸µ´îÂ¤»ÔÄ¹
¡ÖÎã¤¨¤Ð¿À¸Í»Ô¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸º¼ý¤ËÈ¼¤¦ÂåÂØºâ¸»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¸º¼ý¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤ò¸øÉ½¤·¡¢½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©¡¡Â¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤â¤·¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¿¤Á¤É¤³¤í¤ËºâÀ¯ÇËÃ¾¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·§ËÜ¸©¡¡ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡Ö¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÀÇÀ©²þÀµ¤ò½ä¤ë103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£