JRÈ¡´ÛÀþ¤ÎÃ¦Àþ¸¶°ø¤Ï¥ì¡¼¥ë¤Î¡Ö¤µ¤Ó¡×¡©¡¡19 Æü¤«¤éÄÌ¾ï±¿¹Ô
¡¡ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¤ÎJRÈ¡´ÛÀþ¿¹±Ø¡½ÀÐÁÒ±Ø´Ö¤Çµ¯¤¤¿²ßÊªÎó¼Ö¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¥ì¡¼¥ë¤ÎÉüµìºî¶È¤ò½ª¤¨¡¢19Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤éÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È18ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ßÊªÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤âºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ë¤¬¤µ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç²õ¤ì¡¢Ã¦Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
²ßÊªÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿JRÈ¡´ÛÀþ¤ÎÏÉ¥ÎÌÚÆ»Ï©Æ§ÀÚ¤Ç¤ÎÉüµìºî¶È=2024Ç¯11·î17Æü¸á¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¤Î¿¹±Ø¡½ÀÐÁÒ±Ø´Ö¡¢JRËÌ³¤Æ»Äó¶¡
¡¡¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ²Ä²ò¡£²ñ¼ÒÈ¯Â°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤À¡×¡£18Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢JRËÌ¤ÎÅçÂ¼¾¼»Ö¡¦¾ïÌ³¼èÄùÌòÅ´Æ»»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ÏÉ¥ÎÌÚÆ»Ï©Æ§ÀÚ¤Ç¤Ï¡¢¾å²¼Àþ¤Ç·×4ËÜ¤¢¤ë¥ì¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢²¼¤êÀþ¡Ê»¥ËÚÊýÌÌ¡Ë¤Î±¦Â¦¤Î¥ì¡¼¥ë¤À¤±¤¬Ìó4?¤Ë¤ï¤¿¤êÂç¤¤¯²õ¤ì¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡JRËÌ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥ë¤Ï¼ÖÎØ¤òºÜ¤»¤ë¡ÖÆ¬Éô¡×¡¢Äì¤Î¡ÖÄìÉô¡×¡¢Æó¤Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÊ¢Éô¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¢Éô¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤Î¥ì¡¼¥ë¤À¤ÈÂÀ¤µ¤¬15?¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤ÇÊ´ºÕ¤·¤¿¥ì¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ï3?¥á¡¼¥È¥ë¤ËÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Ó¤âÊ£¿ô¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£